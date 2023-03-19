قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 19 مارس 2023، لمواليد الأبراج النارية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: يضعك أحد المسؤولين في موقف جيد لتنفيذ بعض الرغبات والإفادة من تطور يحصل في بعض المؤسسات.

عاطفيًا: نتائج إيجابية لعلاقة سابقة تبعد القلق وتتخطى بعض العقبات بسرعة قياسية.

صحيًا: نظّم أوقات طعامك وحاول تلافي المشكلات الصحية عن طريقة ممارسة الرياضة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيًا: يطلب إليك هذا اليوم الانتباه إلى الزملاء والابتعاد عن الآلات الحادّة وعدم إهمال وضع أحد المقرّبين.

عاطفيًا: ينقصك التوازن في المخططات التي تعدّها لزواج أو لإرساء قواعد علاقة طويلة الأمد.

صحيًا: شرب ثمانية أكواب من المياه يوميًا ضروري وصحي ومفيد لتنشيط الدورة الدموية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنيًا: تبدو قادرًا على القيام بمبادرات ومغامرات مدعومًا بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ احد الأشخاص .

عاطفيًا: أحد مواليد الميزان بانتظارك، وتشاركه الحب للجمال ولاحترام المبادئ والمثل نفسها.

صحيًا: يعدّ الثوم صديق القلب ويحارب الجلطات الدماغية والسكتات القلبية، لذلك ينصح بإدخاله إلى سفرتك اليومية.

صفات تشترك بها الأبراج النارية

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد وتعشق الحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية، هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.