عادل حمودة: باراك أوباما تبنى حرب الطائرات بدون طيار رغم حصوله على نوبل للسلام

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن الرئيس الأمريكي الحائز على جائزة نوبل للسلام باراك أوباما تبني حرب الطائرات بدون طيار ووسعها إلى ما هو أبعد مما مارسته إدارة الرئيس جورج بوش الابن.

العمليات الحربية الأمريكية

وأكد الإعلامي عادل حمودة، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ هجمات سبتمبر نفذت الولايات المتحدة ضربات بطائرات بدون طيار في باكستان واليمن والصومال، وأفغانستان والعراق وليبيا، وأسفرت هذه الغارات الأمريكية عن عمليات قتل لا نهائية، لكن من المستحيل تحديد العدد الإجمالي للقتلى.

الغارات الأمريكية

وأضاف في حديثه، أن الولايات المتحدة الأمريكية شنت الكثير من العمليات الحربية للطائرات بدون طيار، حيث على مدار أكثر من 18 سنة شُنت 374 غارة أمريكية أسفر عنها مقتل ما يقرب من 1770 شخصًا منهم 149 مدنيًا.

وأشار إلى أن الخبراء أجمعوا على أن برنامج الطائرات بدون طيار يبقي الولايات المتحدة في حالة حرب بلا نهاية، أدت هذه الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة منذ عشرين سنة مضت إلى مقتل 929 ألف شخص من بينهم أكثر من 350 ألف مدني بتكلفة لا تقل عن 8 تريليونات دولار.