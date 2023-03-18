السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مخرج «مصنع الفيلم» بمهرجان الإسماعيلية: استغرق خمس سنوات في تصويره

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية ال٢٤

أقيم اليوم بقصر ثقافة الإسماعيلية عرض لثلاثة أفلام قصيرة ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة وهم الفيلم الكرواتي التسجيلي "مصنع الفيلم" ومدته 15 دقيقة إخراج سيلفستار كولباس ويدور حول الأفلام التي تتابع عرض الصور والحالة التي أصبحت عليها، لاسيما تلك التي أنتجها مصنع فوتوكيميا للأوراق والمواد الفيلمية بكرواتيا، حيث يرصد الفيلم ظهور علامات التحلل على الأفلام، كما يرمي بظلاله على الجوانب السلبية للانتقال إلى النظام الرأسمالي.

كذلك الفيلم الروائي اللبناني "في عزاء الذاكرة" ومدته 18 دقيقة والمشاركان ضمن مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة والفيلم الثالث هو الفيلم الروائي القصير العراقي "ترانزيت" ومدته 16 دقيقة إخراج باقر الربيعي وتدور أحداثه حول يعقوب الذي يعمل بقسم الإحصاء بأحد المستشفيات، حيث يجيب على عائلات الضحايا المفقودين خلال فترة الحرب، أحيانًا يصيبه القلق والكرب جراء الاتصالات التي يتلقاها.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة لمخرج الفيلم الكرواتي "مصنع الفيلم" سيلفستار كولباس أدارتها الكاتبة الصحفية ميداء أبو النضر الذي أكد خلالها أنه إستغرق خمس سنوات في التحضير للفيلم وجمع المادة الفيلمية من مصنع المواد الفيلمية المتخصص فيها  من سنوات طويلة وهذا جعل لقطات كثيرة ظهرت بالأبيض والأسود كنوع من النوستلجيا "الحنين للماضي".

وأشار كولباس إلى أنه بدأ الإخراج وعمره  47 سنة ولديه نحو 10 أفلام منهم 6 وثائقي وقبل أن يحترف الإخراج كان يعمل مصور وأنه خلال هذا العام سيكون لديه فيلم طويل يجهز له، كما أكد أن مستوى الفيلم التسجيلي في كرواتيا لم يصل لمستوى الاحتراف فهو أقرب إلى التليفزيون.

وعن مشاركته في مهرجان الإسماعيلية قال هذه المرة الثانية التي أشارك فيها في المهرجان حيث شاركت منذ 10 سنوات ووصفه بأنه مهرجان احترافي ويقدر جدًا ضيوفه بجانب جودة ما يقدم.

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أقيم آفة اسماعيلية أفلام قصيرة أسو أركان مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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