موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للمدارس.. يبحث الكثير من أولياء الأمور والجمهور عبر السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعبر موقع البحث جوجل عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للمدارس، خاصةً أولياء الأمور.



و يرصد الدستور موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للمدارس، في سياق السطور التالية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للمدارس

وفي وقت سابق كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد عقد امتحانات الترم الثاني للصفوف النقل بجميع المراحل المختلفة، حيث سيتم عقد امتحانات الترم الثانى 2023، بداية من يوم 6 مايو 2023.

ويتضمن الفصل الدراسي الثاني 3 امتحانات، وهى: «امتحانات شهر فبراير – امتحانات شهر مارس – امتحانات نهاية العام الدراسي»، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول «امتحانات شهر فبراير 2023»، أو الثاني «امتحانات شهر مارس 2023»، بالإضافة إلى درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وعن موعد امتحانات الدبلومات الفنية، سيكون من المقرر عقدها يوم السبت 27 مايو 2023، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة من يوم السبت 10 يونيو 2023.

ويكون مواعيد امتحانات صفوف النقل 2023، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن موعد بداية امتحانات الترم الثانى 2023، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة، حيث:

– تبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

تبدأ امتحانات الترم الثاني الشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

– مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

– مواعيد امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصفوف النقل والشهادة الاعدادية

وسيكون موعد بداية امتحانات الترم الثانى 2023، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة، حيث:

تبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

– تبدأ امتحانات الترم الثاني الشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

– مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.