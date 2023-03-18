السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

معايير اختيار مدربي المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة

جمال محمد علي
جمال محمد علي

كشف الدكتور جمال محمد علي رئيس لجنة المدربين باتحاد الكرة، أنه تم وضع عدد من المعايير لاختيار المدربين للعمل في المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تطوير الكرة المصرية التي تم اعتمادها مؤخرا.

وقال جمال محمد على في تصريحات لبرنامج ملعب البلد بقناة صدى البلد، إن هذه المعايير تتعلق بالمؤهل الدراسى للمدربين والسمات الشخصية والحصول على بطولات بقميص المنتخب الوطنى وكذلك ناديه والحصول على شهادات ودراسات تدريبية متقدمة مثل الرخصة a أو b، والرخصة الاحترافية pro.

وتابع أنه سيتم استقبال السير الذاتية للمدربين المتقدمين لتدريب المنتخبات الوطنية، وتشكيل لجنة فنية من اتحاد الكرة لدراسة هذه السير ومطابقتها بالمعايير الموضوعة قبل اختيار مدربى المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.

وشدد على أحقية وليد سليمان نجم الأهلى السابق فى الحصول على الرخصة a نافيا وجود أى مجاملة له كما تردد.

وقال جمال محمد على إن سليمان حصل على الرخصة B عندما كان لاعبا عام 2015 لذا من حقه الحصول على الرخصة a حاليا.

وتابع أن سليمان من أوائل المدربين الذين تقدموا بالأوراق قبل موعد إغلاق الموعد النهائى من الاتحاد الأفريقى، ورغم أنه لاعب دولى كان يمكنه الدخول بالمسار السريع والحصول على الرخصة c  و b معا ومن ثم الرخصة a مباشرة ، لكنه أهمل نفسه من قبل الاعتزال.

وعن الشكاوى من ارتفاع أسعار رخص التدريب، قال إن السبب هو زيادة عدد ساعات وفترات الرخص بناء على طلب الكاف لكى يتم اعتمادها والاعتراف بها خارجيا وبالتالي انعكس ذلك على الملاعب والإقامة والمحاضرات التي تم زيادة فترات استخدامها في فترة الرخص التدريبية بالتبعية.

جمال محمد علي المنتخبات الوطنية معايير اختيار مدربي المنتخبات الوطنية

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رسائل العين السخنة

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