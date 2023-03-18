«جدوى انضمام مصر إلى منظمات الملكية الفكرية».. ندوة بالأعلى للثقافة غدًا

تعقد لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور مقررها د.حسام لطفي وأستاذ القانون المدني بكليه الحقوق جامعة بني سويف، ندوة بعنوان "جدوى انضمام جمهورية مصر العربية إلى المنظمات الإفريقية للملكية الفكرية"، وذلك في تمام الخامسة مساء يوم الأحد 19 مارس 2023، بقاعة المؤتمرات بالمجلس، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

تدير الندوة د. ياسمين عبد المنعم ، أستاذ مساعد في القانون والعلوم السياسية وعضو لجنة حماية الملكية الفكرية، ويشارك فيها د. تامر حجازي مدير إدارة بالإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية وزارة التجارة والصناعة، د. جيهان زكى أستاذ الحضارة المصرية مركز البحوث بجامعة السوربون وعضو المجمع العلمي وعضو مجلس النواب المصرى- لجنة العلاقات الخارجية، المستشار مصطفى سعد مدير شؤون الابتكار والتكنولوجيا بوزارة الخارجية، د. منى يحيي رئيس مكتب براءات الاختراع المصري أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية سابقًا المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الصناعية هي منظمة حكومية دولية للتعاون بين الدول الأفريقية في مسائل البراءات والملكية الفكرية الأخرى.

تأسست المنظمة بموجب اتفاقية لوساكا لعام 1976. تتمتع بالقدرة على الاستماع إلى طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في الدول الأعضاء فيها والتي هي أطراف في بروتوكولات هراري “براءات الاختراع”، وبانجول “العلامات”، وأروشا “الأصناف النباتية” .

تتميز المنظمة أيضًا ببروتوكول بشأن حماية المعارف التقليدية، وبروتوكول سواكوبموند الذي تم التوقيع عليه في عام 2010 من قبل 9 دول أعضاء في المنظمة والذي دخل حيز التنفيذ في 11 مايو 2015، وتم تعديله في 6 ديسمبر 2016.

تمتلك المنظمة شفرة الويبو ST.3. أعضاءها التسعة عشر هم في الغالب دول ناطقة بالإنجليزية. أصبحت رواندا الدولة العضو الثامن عشر في 24 مارس 2010، وساو تومي وبرينسيبي في 19 مايو 2014 "دخل بروتوكول هراري حيز التنفيذ في 19 أغسطس 2014 فيما يتعلق بساو تومي وبرينسيبي".

تغير اسم المنظمة من المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الصناعية إلى المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية في عام 2005.