السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة: مبادرة «سلامتك تهمنا» بمحافظة بورسعيد

قطاع الإنشاءات البحرية
قطاع الإنشاءات البحرية

أطلقت مديرية القوى العاملة ببورسعيد مبادرة "سلامتك تهمنا" على متن "معدية تحيا مصر" لتثقيف العاملين بقطاع الإنشاءات البحرية ومرفق المعديات بهيئة قناة السويس بحضور 15 شركة و35 مشارك.

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وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أجل مناخ آمن وصحي للعمال بكافة المنشآت للحفاظ على العنصر البشري من الأخطار التي من الممكن التعرض لها داخل بيئة العمل والحفاظ على المنشآت والممتلكات.

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وافتتح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية ببورسعيد فعاليات المبادرة بكلمة أوضح فيها أهمية الحفاظ على العامل وبيئة العمل لزيادة الإنتاج ودفع الاقتصاد، وأكد على أهمية دور القوى العاملة وخاصة السلامة والصحة المهنية فى تأمين المنشآت من إصابات العمل والحوادث الجسيمة.

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كما ألقى المهندس علاء عبد البر رئيس ترسانة بورسعيد كلمة ترحيب للحضور وأكد على أهمية السلامة بالترسانة، وألقى كل من مهندس عماد إسحاق رئيس قسم مرفق معديات بورسعيد كلمة ترحيب وشرح التطورات الحديثة بمرفق المعديات وأهمية دور السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الجمهور والعاملين من الحوادث الجسيمة كما رحب خالد طه رئيس قسم العلاقات العامة بالهيئة بالحضور، وأوضح أهمية المجرى الملاحي وإدارة الهيئة له.

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كما قامت المهندسة سحر بدر من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة بإلقاء المحاضرة الأولى: عن الحوادث الجسيمة وكيفية التحقيق في الحوادث وأسبابها وكيفية تفاديها ودور جهاز السلامة في التحقيق في تلك الحوادث وإعادة تحليل وتقييم المخاطر لتجنب الحوادث الجسيمة، كما قام الكيميائي فايز رخا بإلقاء المحاضرة الثانية: عن أنواع المخاطر في بيئة العمل.

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وحضر فعاليات المبادرة: محمود السقا وكيل المديرية، وإيمان مسعد مدير الإدارة ومكتبي بورفؤاد وبورسعيد للسلامة والصحة المهنية، ونخبة من كلية العلوم طلبة الدراسات العليا للسلامة والصحة المهنية وذلك لدعم التعاون بين مديرية القوى العاملة وجامعة بورسعيد.

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مديرية القوى العاملة ببورسعيد مبادرة سلامتك تهمنا معدية تحيا مصر هيئة قناة السويس الإنشاءات البحرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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