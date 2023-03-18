السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: تعاقدنا على 25 ألف طن دواجن برازيلية مجمدة

علي المصيلحي
علي المصيلحي

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، عن أنه تم التعاقد مع دولة البرازيل لاستيراد ‏‏25000 طن دواجن مجمدة.

وقال المصيلحي، في بيان، اليوم السبت، إن الكميات التي تصل الموانئ المصرية «بورسعيد- الإسكندرية» حتى 23 ‏من الشهر الجاري ستصل إلى 3362 طنا و234 كيلو ‏دواجن مجمدة، مؤكدا أن ميناءي بورسعيد والإسكندرية اتخذا التدابير اللازمة لاستقبال تلك الكميات، مع التأكيد ‏على سرعة الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرة.

وأضاف وزير ‏التموين أن الـ25,000 طن المتعاقد عليها ‏مع دولة البرازيل ستصل تباعا إلى ميناءي بورسعيد ‏والإسكندرية، مؤكدا أن تلك الدواجن يتم ذبحها طبقا للشريعة ‏الإسلامية بالبرازيل، ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ ‏من خلال لجان مخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة ‏التموين ويتم الكشف الطبي عليها أيضا عند وصولها للأراضي ‏المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع، سواء بالمجمعات ‏الاستهلاكية أو منافذ "أهلا رمضان".

وأوضح أحمد كمال، متحدث الوزارة، أن التموين تطرح يوميا كميات كبيرة من الدواجن ‏البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا ‏رمضان" بسعر 65 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أن شركات ‏القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تشارك في كل ‏معارض "أهلا رمضان"، ويتم طرح تلك الدواجن بها بكميات ‏كبيرة.

وأكد أن ‏الكميات المستوردة من الدواجن البرازيلية تسهم في استقرار ‏السوق المحلية في أسعار الدواجن.‏

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