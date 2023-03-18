وزير التموين: تعاقدنا على 25 ألف طن دواجن برازيلية مجمدة
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم التعاقد مع دولة البرازيل لاستيراد 25000 طن دواجن مجمدة.
وقال المصيلحي، في بيان، اليوم السبت، إن الكميات التي تصل الموانئ المصرية «بورسعيد- الإسكندرية» حتى 23 من الشهر الجاري ستصل إلى 3362 طنا و234 كيلو دواجن مجمدة، مؤكدا أن ميناءي بورسعيد والإسكندرية اتخذا التدابير اللازمة لاستقبال تلك الكميات، مع التأكيد على سرعة الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرة.
وأضاف وزير التموين أن الـ25,000 طن المتعاقد عليها مع دولة البرازيل ستصل تباعا إلى ميناءي بورسعيد والإسكندرية، مؤكدا أن تلك الدواجن يتم ذبحها طبقا للشريعة الإسلامية بالبرازيل، ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ من خلال لجان مخصصة من الحجر البيطري المصري ووزارة التموين ويتم الكشف الطبي عليها أيضا عند وصولها للأراضي المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع، سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ "أهلا رمضان".
وأوضح أحمد كمال، متحدث الوزارة، أن التموين تطرح يوميا كميات كبيرة من الدواجن البرازيلي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان" بسعر 65 جنيها للكيلو.
وأشار إلى أن شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تشارك في كل معارض "أهلا رمضان"، ويتم طرح تلك الدواجن بها بكميات كبيرة.
وأكد أن الكميات المستوردة من الدواجن البرازيلية تسهم في استقرار السوق المحلية في أسعار الدواجن.