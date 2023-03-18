السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

القاهرة الإخبارية: التضخم المفرط يدفع المواطنين فى فنزويلا لمغادرة البلاد (فيديو)

التضخم في فينزويلا
التضخم في فينزويلا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، تقريرًا عن أن التضخم المفرط يدفع المواطنين في فنزويلا لمغادرة البلاد.

وأشار التقرير إلى أن أزمة غذاء متفاقمة تمر بها فنزويلا، التي عانت لسنوات من تضخم مفرط في النص الثاني من العقد الثاني، يلتهم كل شيء في طريقه حتى دخول بيوت الفنزوليين.

العديد من المواطنين فى فنزويلا فروا من البلاد

والعديد من المواطنين في فنزويلا فروا من البلاد، في محاولة منهم لبدء حياة جديدة بعيدًا عن موطنهم الذي أصبحوا كما الغرباء فيه.

وقالت إحدى المواطنات في فنزويلا: «أحيانًا لا يكون لدى الناس ما يكفي من المال لدفع أجرة المواصلات، أو أحيانًا يكون لديهم المال ولكن ليس لديهم وجبة الإفطار، أو يتناولون وجبة الإفطار وليس لديهم ما يكفي لوجبة الغداء».

القاهرة الإخبارية التضخم التضخم المفرط فنزويلا مغادرة البلاد المواطنين يدفع

مواد متعلقة

«القاهرة الإخبارية» تستعرض أزمة الرقائق بين أمريكا والصين (فيديو)

اليونان تترشح لمقعد غير دائم بمجلس الأمن.. هل تنجح؟ (فيديو)

دنيا سمير غانم تتصدر تريند جوجل بتتر «جت سليمة»

جاويش أوغلو: تركيا ومصر تعاهدتا على السعى لمنع أى اضطرابات بالمسجد الأقصى فى رمضان

وزير الخارجية يكشف تفاصيل المباحثات مع نظيره التركى

وزير الخارجية التركى: جئت إلى مصر لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعى

سامح شكرى: هناك رغبة لاستعادة العلاقات مع تركيا على كل الأصعدة

جاويش أوغلو: نسعى لعقد لقاء بين الرئيسين «السيسى» و«أردوغان»

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

أول سبيكة.. «الدستور» تنشر حجم إنتاج منجم «إيقات» الفعلى من الذهب

خبير اقتصادى: تركيا أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعى المسال من مصر

سعر الدولار اليوم السبت 18-3-2023 أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

الحكم على هبة قطب فى «إهانة الرجل» غدًا

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب مواد مخدرة

تقديم الرعاية الطبية لـ 1004 حالات بقافلة جامعة طنطا بالمحلة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

نظرة مجتمعاتنا إلى التغيير

علي سعدة

بورسعيد تناشد الرئيس

د.كريمة الحفناوى

الصين.. والاتفاق السعودى الإيرانى

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: غياب المساءلة وراء تكرار الاحتلال لعمليات القتل

حزب الله يعلق على الاتفاق السعودى الإيرانى: نأمل أن تتفقا على معاداة إسرائيل

تفكيك شبكة لتهريب المخدرات بين إسرائيل وفرنسا وهولندا