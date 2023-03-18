القاهرة الإخبارية: التضخم المفرط يدفع المواطنين فى فنزويلا لمغادرة البلاد (فيديو)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، تقريرًا عن أن التضخم المفرط يدفع المواطنين في فنزويلا لمغادرة البلاد.

وأشار التقرير إلى أن أزمة غذاء متفاقمة تمر بها فنزويلا، التي عانت لسنوات من تضخم مفرط في النص الثاني من العقد الثاني، يلتهم كل شيء في طريقه حتى دخول بيوت الفنزوليين.

العديد من المواطنين فى فنزويلا فروا من البلاد

والعديد من المواطنين في فنزويلا فروا من البلاد، في محاولة منهم لبدء حياة جديدة بعيدًا عن موطنهم الذي أصبحوا كما الغرباء فيه.

وقالت إحدى المواطنات في فنزويلا: «أحيانًا لا يكون لدى الناس ما يكفي من المال لدفع أجرة المواصلات، أو أحيانًا يكون لديهم المال ولكن ليس لديهم وجبة الإفطار، أو يتناولون وجبة الإفطار وليس لديهم ما يكفي لوجبة الغداء».