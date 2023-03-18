السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئاسة الحرمين تُفعّل مبادرة «البرنامج الرمضانى» بـ10 لغات

المسجد الحرام
المسجد الحرام

فعّلت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، مبادرة (البرنامج الرمضاني) بـ10 لغات.

وأوضح وكيل الرئيس العام للغات والترجمة السعودي أحمد بن عبدالعزيز الحميدي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم- أن هذه المبادرة تتضمن سلسلة من الحلقات اليومية بمعدل 20 دقيقة في اليوم، وتُترجم إلى 10 لغات عالمية، على مدى شهر رمضان المبارك، وتتمحور تلك الحلقات حول (السيرة النبوية - الأحاديث الشريفة - فضل العشر الأواخر)، ويتم بثها عبر أثير إذاعة FM، ومنصة منارة الحرمين.

وأوضح الحميدي أن المبادرة تهدف إلى إيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية إلى كل المسلمين من الناطقين بغير اللغة العربية، وتعزيز أثرها الدعوي، وتسخير التقنيات الحديثة لتحقيق الأهداف المرجوة، وتسهيل أداء مناسكهم بسهولة، وإثراء تجربتهم الدينية والمعرفية.

البرنامج الرمضاني الحرمين الشريفين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرام والمسجد النبوي العشر الأواخر المسجد الحرام والمسجد النبوي رمضان المبارك شؤون المسجد الحرام

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