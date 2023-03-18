السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينهم 3 أشقاء.. مصرع 7 فى انقلاب سيارة داخل ترعة بالمنيا

ارشيفية
ارشيفية

لقي 7 مواطنين، بينهم 3 أشقاء، مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة المنشية بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم 1986 ق ه ن، ملاكي، بترعة المنشية بطريق 757 أمام العزبة البيضاء، التابعة لقرية الشيخ فضل بالوحدة المحلية لبني صامت في شرق النيل، بمركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين مصرع 7، بينهم 3 أشقاء، جميعهم يقيمون في مركز بني مزار.

تم نقل الجثث إلى المستشفى المركزي، كما تم انتشال السيارة من الترعة من خلال الدفع بونش من الوحدة المحلية، وتقرر التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل فريق من إدارة المرور لمعرفة أسباب وظروف وملابسات الحادث.

مواطنين سيارة ملاكي الشيخ فضل محافظة المنيا بنى مزار الأجهزة الأمنية

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بينهم 3 أشقاء.. مصرع 7 فى انقلاب سيارة داخل ترعة بالمنيا

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