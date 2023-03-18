السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| إعلان النتيجة النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين والمخرج عمر زهران قائد «الكتيبة 101»

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

البلشي نقيبًا.. إعلان النتيجة النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين

انتخابات نقابة الصحفيين

أعلن المستشار أحمد المرسي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، النتيجة الكاملة للانتخبات صباح اليوم.

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مسلسلات رمضان 2023.. عمر زهران قائد «الكتيبة 101»

عمر زهران

يواصل المخرج عمر زهران تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل «الكتيبة 101» للنجمين آسر ياسين وعمرو يوسف. 

ويجسد عمر زهران ضمن أحداث العمل دور قائد «الكتيبة 101» لأبطال الصاعقة. 

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ناقد رياضي عن خروج الزمالك من إفريقيا: الفريق منهار والأداء متواضع يفتقد للروح

الزمالك

تحدث الناقد الرياضي أحمد أركيبي عن خروج نادي الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة أمس أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين نظيفين.

وقال أركيبي خلال ظهوره ببرنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» السبت.

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العملات الرقمية تتحدي الفيدرالي الأمريكي ونصعد بشكل جماعي

عملة بتكوين المشفرة

 قفزت أسعار العملات الرقمية، خلال تداولات اليوم السبت، 18 مارس 2023، وسط توقعات بزيادة جديدة قادمة في أسعار الفائدة الأمريكية. 

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«التعليم» تنظم نهائي مسابقة «أوليمبياد مدارس مصر» بالسويس غدًا

وزير التربية والتعليم

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات نهائي مسابقة "أوليمبياد مدارس مصر" بمحافظة السويس، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأحد، في استاد منتخب السويس الرياضي.

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الداخلية تضبط المتهم بطعن طالب فى القاهرة

جريدة الدستور

كشفت الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أحد المستشفيات، باستقبال (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول "مصاب بجرح شبه نافذ وتجمع دموى بالرئة").

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خروج الزمالك أفريقيا الكتيبة 101 المخرج عمر زهران انتخابات نقابة الصحفيين العملات الرقمية التعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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