أخبار الظهيرة| إعلان النتيجة النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين والمخرج عمر زهران قائد «الكتيبة 101»

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

البلشي نقيبًا.. إعلان النتيجة النهائية لانتخابات نقابة الصحفيين

أعلن المستشار أحمد المرسي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، النتيجة الكاملة للانتخبات صباح اليوم.

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مسلسلات رمضان 2023.. عمر زهران قائد «الكتيبة 101»

يواصل المخرج عمر زهران تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل «الكتيبة 101» للنجمين آسر ياسين وعمرو يوسف.

ويجسد عمر زهران ضمن أحداث العمل دور قائد «الكتيبة 101» لأبطال الصاعقة.

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ناقد رياضي عن خروج الزمالك من إفريقيا: الفريق منهار والأداء متواضع يفتقد للروح

تحدث الناقد الرياضي أحمد أركيبي عن خروج نادي الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الهزيمة أمس أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدفين نظيفين.

وقال أركيبي خلال ظهوره ببرنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» السبت.

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العملات الرقمية تتحدي الفيدرالي الأمريكي ونصعد بشكل جماعي

قفزت أسعار العملات الرقمية، خلال تداولات اليوم السبت، 18 مارس 2023، وسط توقعات بزيادة جديدة قادمة في أسعار الفائدة الأمريكية.

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«التعليم» تنظم نهائي مسابقة «أوليمبياد مدارس مصر» بالسويس غدًا

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات نهائي مسابقة "أوليمبياد مدارس مصر" بمحافظة السويس، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأحد، في استاد منتخب السويس الرياضي.

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الداخلية تضبط المتهم بطعن طالب فى القاهرة

كشفت الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من أحد المستشفيات، باستقبال (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول "مصاب بجرح شبه نافذ وتجمع دموى بالرئة").

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