ضبط مخالفات في حملة تموينية على المخابز البلدية بطنطا

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة للمرور على الأنشطة المختلفة بغرض تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، ومتابعة صلاحيات السلع بالأسواق، وضبط المصانع والمنافذ غير المُرخصة تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ.

وأسفرت حملة تموينية ناصر العفيفي وخالد محمد زكي ووليد بدر، من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، عقب المرور المفاجئ علي المخابز البلدية بدائرة ومركز طنطا، عن تحرير عدد (11 محضر إثبات حالة نقص وزن ما بين الشريحة الأولى والثانية، كما تم تحرير عدد محضر اثبات حاله عدم وجود ميزان حساس، وتم تحرير عدد محضر اثبات حالة تجميع عدد 5 شكائر دقيق بلدي مدعم، وتم تحرير عدد محضرين جنحة ضد مخابز بلدية لقيامهم بتجميع بطاقات تموينية والقيام بضرب مبيعات وهمية لسرقه الدقيق المدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمضبوطات.

كما أسفرت حملة سابقة عن ضبط 16 ألف رغيف بلدي مدعم، حيث تم ضبط المسئول عن مخبز بلدي بناحية ميت غزال مركز السنطة؛ لتجميعه 5 آلاف رغيف بلدي على تروسيكل بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم ضبط المسئول عن مخبز بلدي بناحية ميت غزال مركز السنطة؛ لتجميعه بغرض إعادة البيع في السوق السوداء 3 آلاف رغيف بلدي على تروسيكل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم ضبط المسئول عن مطعم أكلات شعبية بكفرالشيخ سليم مركز طنطا؛ لتجميعه بغرض البيع في السوق السوداء عدد 8 آلاف رغيف بلدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم ضبط المسئول عن مخبز بلدي بناحية كفرالشيخ سليم مركز طنطا؛ لتجميعه بغرض البيع في السوق السوداء عدد 3 شكائر دقيق بلدي مدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير عدد ٥ تقارير مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار لمخابز بلدية، كما تم تحرير مخالفة عدم وجود ميزان.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحررت محاضر جنحة بالمخالفات، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه تجاه المضبوطات وأصحابها.

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