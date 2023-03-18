خبير اقتصادي: مصر كتبت التاريخ كجزء من حل مشكلة الطاقة في أوروبا

قال الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة والخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية استطاعت بجاهزيتها المعهودة وما لديها من بنية تحتية متطورة وظهير من الموانئ أن تكتب التاريخ بملف الغاز كجزء من حل مشكلة أوروبا في الطاقة، وأصبحت رقما مهما فى جيوبوليتك الغاز وعلامة مضيئة في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، ضمن حلمنا المصري بامتلاك عناصر القوة الشاملة.

وتابعت علي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية تستهدف حفر 45 بئر استكشافيا للتنقيب عن النفط والغاز حتى عام 2025، من خلال طرح وزارة البترول مناطق جديدة للبحث والاستكشاف عن طريق بوابة مصر الجيولوجية، ودخول حفارات جديدة إلى مناطق التنقيب لحفر ١٦ بئرا مستهدفا عام ٢٠٢٣، وحفر 45 بئرا بحلول 2025 للتنقيب عن النفط والغاز.