حدث ليلًا| ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي.. ومصرع طالب صعقًا بالكهرباء

شهدت الساعات الماضية، عددًا من الحوادث المتنوعة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

4 مصابين إثر حادث تصادم بطريق أسيوط - سوهاج الزراعى

أُصيب 4 أشخاص إثر تصادم سيارة ملاكي ومركبة "توك توك" بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي عند قرية شطب بمركز أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام.

وتلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ومركبة "توك توك" بدون لوحات بطريق أسيوط - سوهاج الزراعي ناحية قرية شطب.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم السيارة تحمل رقم "6475 - ي ل د"، ومركبة "توك توك" بدون لوحات.

ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية من حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الحملات، التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، من ضبط 1959 قضية متنوعة.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 13 ألفًا و111 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 353 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

مصرع طالب صعقًا بالكهرباء فى أطفيح

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال مالك ورشة شهدت مصرع طالب صعقاً بالكهرباء في أطفيح.

وذكر أن الطالب يعمل بالورشة، وفي أثناء فتح الباب الخاص بها، لامس سلك كهرباء، ما أدى إلى تعرضه للصعق بالكهرباء ووفاته.

كما استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة الطالب، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وأكدت التحريات عدم وجود أى شبهة جنائية فى وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة، وتولت التحقيق.

حبس 8 متهمين بالإتجار في المخدرات بكفرالشيخ

أمرت النيابة العامة بحبس 8 متهمين بعد القبض عليهم وبحوزتهم شحنة مخدرات بـ1.4 مليون جنيه بكفرالشيخ، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة العامة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إخطارا يفيد بالقبض على عنصر إجرامي له معلومات جنائية، أثناء تواجده بسيدي سالم، وبالتفتيش عثر بحوزتهم على عدد 15 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1500 كيلوجرام، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وتم القبض على عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما في سيدي سالم بكفرالشيخ، وعثر بحوزتهما على 10 طرب من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

حبس السائق المتهم بسرقة حقائب السيدات بالمرج

قررت النيابة العامة بالقاهرة حبس المتهم بسرقة حقائب السيدات بالمرج أثناء توصيلهن، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تعود كواليس الواقعة لوصول بلاغ من إحدى السيدات لقسم شرطة المرج بسرقة حقيبتها بالمنطقة، وسرقة مبلغ مالي منها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن المتهم سائق بإحدى شركات النقل الخاص، وقام بالاستيلاء على الحقيبة وسرقة مبلغ مالي بداخلها وبعض الأوراق، حيث تركتها السيدة سهوا بالسيارة قيادته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بتخلصه من الأوراق والحقيبة، وإنفاقه جزءًا من المبلغ على متطلباته الشخصية، وتحرر محضر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.