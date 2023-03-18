السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى أبطال إفريقيا| بعثة الأهلى تغادر مطار جاروا بعد رباعية القطن

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، مطار جاروا في طريق عودتها إلى القاهرة.

 

وحرصت السفيرة داليا فايز غبريال، سفيرة مصر بالكاميرون، على التواجد في مطار جاروا مع البعثة إلى موعد المغادرة، وفي حضور مندوب من نادي القطن.

 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على القطن الكاميروني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني والهلال السوداني.

 

وقال مارسيل كولر، المدير الفني، عقب مباراة القطن، إن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام القطن الكاميروني، واستحق الفوز برباعية نظيفة.

 

وأوضح أن الفريق تعامل مع المباراة بشكل مميز، ورغم إهدار عدة فرص إلا أن اللاعبين تمتعوا بالهدوء، ونجحوا في خلق العديد من الفرص وتحويلها إلى أهداف، فيما أشاد بالمستوى المميز من جانب محمود كهربا وتسجيله ثلاثة أهداف خلال اللقاء.

 

وأضاف أنه حرص على إعداد اللاعبين نفسيًّا للمباراة، وهو ما أسهم في تجاوز الفترة الصعبة الأخيرة، وانعكس ذلك على أداء الجميع في التدريبات، وكان له أثر كبير على الأداء في مباراة القطن.

الاهلى مطار جاروا مباراة الأهلي والقطن الكاميروني دورى ابطال افريقيا

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وائل لطفي

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