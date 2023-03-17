الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع أعداد المحتجين على قانون التقاعد الفرنسى

الاحتجاجات الفرنسية
الاحتجاجات الفرنسية

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية"، إن وزير الداخلية الفرنسي أعلن أنه تم اعتقال 300 مواطن فرنسي قاموا بالشغب أثناء الاحتجاجات على قانون التقاعد الجديد.

قانون التقاعد الفرنسي 

وأكد خالد شقير، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فئة الشباب وطلاب الجامعات انضموا خلال الأيام القليلة للمظاهرات الفرنسية المعترضة على قانون التقاعد بعنوان "نحتج اليوم حفاظاً على مستقبلنا"، ولهذا أعداد المحتجين تزداد يوماً تلو الآخر.

الاحتجاجات الفرنسية

وأضاف في حديثه، أن الحكومة الفرنسية تقوم بعمل الحواجز الأمنية على المباني الحكومية خوفاً من التوتر الذي يشهده الشارع الفرنسي الآن.

وأشار إلى أن الخبراء السياسيين الفرنسيين أكدوا أن اختيار الرئيس الفرنسي لتعديل هذا القانون بعد أزمة كورونا والتضخم العالمي توقيت سيئ للغاية.

خالد شقير القاهرة الإخبارية الاحتجاجات الفرنسية قانون التقاعد الفرنسي قناة القاهرة الإخبارية

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