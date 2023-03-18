السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تحديات الموارد المائية المصرية والتنمية المستدامة على طاولة الحرية للإبداع

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع

تحديات الموارد المائية المصرية والتنمية المستدامة، عنوان الندوة الثقافية التي يحتضنها مركز الحرية للإبداع الفني والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية.

 

تعقد الأمسية بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، بالتزامن مع اليوم العالمي للمياه، في قاعة توفيق الحكيم بالمركز، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 21 مارس الجاري. ويشارك في الأمسية وزير الري والموارد المائية الأسبق دكتور حسام مغازي، ويديرها دكتور إبراهيم الشبيني، رئيس لجنة البيئة والتنمية المستدامة بالجمعية.

 

 ويتناول اللقاء الحديث عن أهمية نظم المعلومات البيئية وأدواتها وتطبيقاتها في إدارة الموارد المائية في مصر والمحافظة عليها، حيث تعد المياه من المقومات الأساسية للتنمية بمختلف المفاهيم سواء كانت اقتصادية، اجتماعية بشرية ، وأيضا عامل رئيسي في التنمية المستدامة.

 

كما تعتبر المياه هي أهم مصادر الحياة لكونها العامل الأول والرئيسي في الحياة وأيضا لإنتاج الغذاء، لذا أصبح الاهتمام بالموارد المائية المستحدثة في عالم اليوم من أولويات المؤتمرات والدراسات والأبحاث.

 

كما يتطرق لقاء “تحديات الموارد المائية المصرية والتنمية المستدامة”، إلي مفهوم إدارة الموارد المائية، وهي تعني إدارة العرض والطلب، حيث أن إدارة تشمل كافة الأنشطة اللازمة لتحديد مواقع الموارد والمصادر الجديدة وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وإدارة الطلب وهي تشمل كافة الآليات اللازمة لتحقيق المستويات والأنماط الأفضل لاستعمال المياه، وهنا يظهر دور نظم المعلومات البيئية وأدواتها في دمج هاتين الإدارتين في عملية واحدة للوصول إلي اختيار البدائل.

 

وتعد الموارد المائية هي الأصول الطبيعية المائية التي يمكن استخدامها مباشرة أو بعد معالجتها للإنتاج أو الاستهلاك، وتنقسم إلي موارد متجددة، وموارد غير متجددة مثل الأنهار والمياه الجوفية والبحيرات وأصلها الأمطار.

 

وما تحويه المحيطات والبحار، ونسبة المياه العذبة علي سطح الكرة الأرضية لا تتعدي 2٪، بينما تغطي المياة المالحة ــ ميا البحار والمحيطات ــ النسبة العظمي منها والتي تقدر بحوالي 98٪ .

تحديات الموارد المائية المصرية التنمية المستدامة علي طاولة مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية إدارة الموارد المائية

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