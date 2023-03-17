الجمعة 17 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل مع المريخ

فريق الترجي
فريق الترجي

تأهل فريق الترجي التونسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بتعادله مع مضيفه المريخ السوداني بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ستاد الشهداء بليبيا، في الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

محمد علي بن حمودة افتتح التسجيل لـ الترجي التونسي في الدقيقة 23 مستغلًا خطأ فادح من مدافع المريخ داخل منطقة الجزاء.

وكاد مازن محمدين أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 58 عندما تلقى تمريرة رائعة من الجهة اليمنى ليقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، ويراوغ مدافعي الترجي، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

استمرت محاولات فريق المريخ، حتى تحصلوا على ركلة جزاء بعد خطأ من وليد بو شنيبة، الذي تحصل على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في الدقيقة 89.

وتولى باولو سيرجيو مهمة تنفيذ الركلة الجزائية بنجاح، مسجلًا الهدف الأول للمريخ، ومنهيًا اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فريق المريخ السوداني إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما رفع الترجي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الرابعة، متأهلًا إلى الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الفريق الجزائري.

وتُنقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports 4.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

أما عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، فاستقر عليه البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق، حيث سيبقي على محمد صبحي في حراسة المرمى، فيما يقود محمود حمدي الونش خط الدفاع.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا كالآتي:

  • في حراسة المرمى: محمد صبحي.
  • خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح
  • خط الوسط: محمد أشرف «روقا» - نبيل عماد «دونجا» - سيف فاروق جعفر.
  • خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري.
الترجي المريخ دورى ابطال افريقيا الزمالك شباب بلوزداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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