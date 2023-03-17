مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الجمعة، عن مواعيد مباريات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

وسُحبت اليوم قرعة ربع ونصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أسفرت عن مواجهات منتظرة أبرزها قمة ريال مدريد ضد تشيلسي، ومانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ.

قرعة ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

وجاءت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:

ريال مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي

إنتر الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ

ميلان الإيطالي ضد نابولي الإيطالي

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ونستعرض تباعًا مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 11 إبريل

بنفيكا ضد إنتر في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الأربعاء 12 إبريل

ريال مدريد ضد تشيلسي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

ميلان ضد نابولي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الثلاثاء 18 إبريل

تشيلسي ضد ريال مدريد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

نابولي ضد ميلان في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

الأربعاء 19 إبريل

إنتر ضد بنفيكا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

وأسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على المواجهتين الآتيتين.

– الفائز من مباراة ميلان ونابولي الإيطاليين ضد الفائز من مباراة إنتر الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي

– الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي ضد الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وتُقام مباراتي الذهاب يومي 9، 10 مايو، فيما تُلعب مباراتي الإياب يومي 16، 17 من الشهر ذاته.

يُذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيُلعب يوم 10 يونيو على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية.

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