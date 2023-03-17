الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. مواجهة إيطالية محتملة وصدام ناري

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

سُحبت اليوم قرعة دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023، وأسفرت عن مواجهات منتظرة.

وأُسدل الستار يوم الأربعاء الماضي على منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأسفر عن تأهل فرق ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وتشيلسي وميلان وإنتر ونابولي وبايرن ميونخ وبنفيكا، فيما ودعت المسابقة فرق قوية على رأسهم ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وأسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على المواجهتين الآتيتين.

– الفائز من مباراة ميلان ونابولي الإيطاليين ضد الفائز من مباراة إنتر الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي

– الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي ضد الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وتُقام مباراتي الذهاب يومي 9، 10 مايو، فيما تُلعب مباراتي الإياب يومي 16، 17 من الشهر ذاته.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وأوقعت القرعة فريق ريال مدريد الإسباني في مواجهة تشيلسي الإنجليزي في لقاء ناري

وسيصطدم مانشستر سيتي الإنجليزي بـ بايرن ميونخ في قمة أوروبية نارية.

وجاءت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:

ريال مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي

إنتر الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ

ميلان الإيطالي ضد نابولي الإيطالي

وتُقام مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء 11، 12 إبريل على ملاعب الفرق المذكورة أولًا.

وتُلعب مباريات الإياب يومي 18، 19 إبريل على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.

وشارك في سحب القرعة، حميد ألتينتوب نجم منتخب تركيا وريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، إضافة إلى الهولندي باتريك كلويفرت لاعب برشلونة السابق.

يُذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيُلعب يوم 10 يونيو على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي من النسخة الحالية للبطولة، كل من ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، والثلاثي الإيطالي، إي سي ميلان وإنتر ونابولي، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي.

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا دوري ابطال اوروبا ريال مدريد مانشستر سيتى بايرن ميونخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17 مارس 2023 في مصر

«الأحكام في أسبوع».. رفض استئناف «المأذون المزيف» وعلا غانم تتنازل عن اتهام خفير

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 17-3-2023

أبو زيد: زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر «تدشين لمسار استعادة العلاقات»

قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. صدام نارى بين البايرن ومان سيتى والريال يواجه تشيلسى

وكيل «صحة مطروح» يحيل عددًا من الفريق الطبى والإدارى بالمستشفى العام للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم