قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. مواجهة إيطالية محتملة وصدام ناري

سُحبت اليوم قرعة دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023، وأسفرت عن مواجهات منتظرة.

وأُسدل الستار يوم الأربعاء الماضي على منافسات دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وأسفر عن تأهل فرق ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي وتشيلسي وميلان وإنتر ونابولي وبايرن ميونخ وبنفيكا، فيما ودعت المسابقة فرق قوية على رأسهم ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وأسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على المواجهتين الآتيتين.

– الفائز من مباراة ميلان ونابولي الإيطاليين ضد الفائز من مباراة إنتر الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي

– الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي ضد الفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وتُقام مباراتي الذهاب يومي 9، 10 مايو، فيما تُلعب مباراتي الإياب يومي 16، 17 من الشهر ذاته.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وأوقعت القرعة فريق ريال مدريد الإسباني في مواجهة تشيلسي الإنجليزي في لقاء ناري

وسيصطدم مانشستر سيتي الإنجليزي بـ بايرن ميونخ في قمة أوروبية نارية.

وجاءت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:

ريال مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي

إنتر الإيطالي ضد بنفيكا البرتغالي

مانشستر سيتي الإنجليزي ضد بايرن ميونخ

ميلان الإيطالي ضد نابولي الإيطالي

وتُقام مباريات الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء 11، 12 إبريل على ملاعب الفرق المذكورة أولًا.

وتُلعب مباريات الإياب يومي 18، 19 إبريل على ملاعب الفرق المذكورة ثانيًا.

وشارك في سحب القرعة، حميد ألتينتوب نجم منتخب تركيا وريال مدريد وبايرن ميونخ السابق، إضافة إلى الهولندي باتريك كلويفرت لاعب برشلونة السابق.

يُذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيُلعب يوم 10 يونيو على ملعب أتاتورك في مدينة إسطنبول التركية.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي من النسخة الحالية للبطولة، كل من ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، والثلاثي الإيطالي، إي سي ميلان وإنتر ونابولي، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي.