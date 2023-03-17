الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواجهات نارية محتملة فى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في الواحدة ظهر اليوم، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا (موسم 2022-2023).

وقد تشهد القرعة، التي سيحتضنها مقر «يويفا»، مواجهات ساخنة ونارية في ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من النسخة الحالية للبطولة، كل من ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين، والثلاثي الإيطالي، إي سي ميلان وإنتر ونابولي، بالإضافة إلى بنفيكا البرتغالي.

ومن المحتمل أن تشهد القرعة، مواجهة قوية ستجمع ريال مدريد الإسباني مع أحد ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي أو بايرن ميونيخ الألماني.

كما أنه من المحتمل أن تشهد القرعة، مواجهة «ديربي غضب» جديدة ستجمع قطبي الكرة الإيطالية، إي سي ميلان وإنتر.

وقد توقع قرعة ربع نهائي، تشيلسي ومانشستر سيتي، في صدام إنجليزي خالص.

وستجرى مباريات ذهاب الدور ربع النهائي، يومي 11 و12 من أبريل المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب يومي 18 و19 من نفس الشهر، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق الذي سيتم سحبه أولًا.

دوري ابطال اوروبا الاتحاد الأوروبى لكرة القدم يويفا ريال مدريد بايرن ميونيخ مانشستر سيتى

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