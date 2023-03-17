الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مصطفى بكرى يسجل حضوره فى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

جانب من انتخابات
جانب من انتخابات النقابة

شهدت فعاليات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي بدأت في تمام العاشرة، مشاركة الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب.

كما شارك النائب أحمد جمعة، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع.

وحرص أغلبية المرشحين على استقبال أعضاء الجمعية العمومية، وكان من بين أبرز الحضور خالد ميري، وخالد البلشي، المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين.

كما حضر المرشحون لعضوية مجلس النقابة محمد شبانة ومحمد يحيى ومحمد السيد وممدوح الصغير وسامي عبدالراضي وعبدالرؤوف خليفة وجمال عبدالرحيم، وغيرهم، حرصا على استقبال الناخبين.

وفي تمام العاشرة، فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، باب تسجيل الحضور لأعضاء الجمعية العمومية.

وينتخب أعضاء نقابة الصحفيين، اليوم، نقيبًا جديدًا و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي.

الإجراءات الاسترشادية 

دعا أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية المقرر لها اليوم الجمعة.

وقال عبدالمجيد: «في انتظاركم للتعبير عن إرادتكم، فحضوركم بكثافة يحمي نقابتكم، ولقد تم اتخاذ كل الإجراءات والتسهيلات على الزملاء لإنجاح الجمعية العمومية».

وأوضح عبدالمجيد: 

1- يبدأ التسجيل في تمام العاشرة صباحًا، وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويتم المد ساعة بساعة لحين اكتمال النصاب القانوني.

2- النصاب القانوني للانعقاد 25% من (2335) إجمالي من لهم حق التصويت مسددي الاشتراكات (9338).

3- من لم يسدد الاشتراك (514) فقط، ومن يحضر منهم يوم انعقاد الجمعية العمومية يُسمح له بالسداد وممارسة حقه الانتخابي، ويتوافر طاقم بمركز المعلومات لتيسير ذلك. 

4- لتسهيل وصول الزملاء للجنة الاقتراع، تم إرسال رسائل (sms)، وعبر البريد الإلكتروني بمقر اللجنة ورقمها لكل زميل، وكل من سيوقّع بالجمعية العمومية يحصل على كارت إرشادي برقمه المسلسل ورقم اللجنة والطابق الموجودة به اللجنة.

5- الزملاء الذين يخشون فوات موعد صلاة الجمعة في الطريق، يمكنهم الحضور مبكرًا، وتم تجهيز مكان للصلاة سعة 2000 متر بالطابق الخامس. 

6- يتم التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير طاقم يساعدهم في الوصول للجنتهم وكرسي متحرك ومصعد من مدخل أسفل المبنى لمن لا يقوى على صعود السلالم، وهو إجراء تنظيمي يكفل ممارسة الجميع لحق التصويت في الانتخابات.

7- تم منح المرشحين ومندوبيهم واللجنة المشرفة ومندوبي الصحف تراخيص حضور لجان الاقتراع والفرز، ويقتصر عليهم دون غيرهم حضور الفرز.

8- تم تجهيز المبنى بوحدة إذاعة، لتصل الإرشادات لكل الطوابق والصوان أمام المبنى، ولوصول رسائل لجنة الإشراف للجميع، وكذا إعلان المد واكتمال النصاب القانوني وبدء التصويت.

9- تتوافر شاشة عرض أمام مبنى النقابة؛ لتمكين المتواجدين داخل الصوان من متابعة فعاليات الجمعية العمومية، التي تجري داخل المسرح.

10- تتوافر شاشة عرض يُنقل خلالها ما يتم داخل قاعة الفرز وإعلان النتائج من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات؛ ليتابع كل من لا يحمل تصريح دخول قاعة الفرز، وكأنه بالداخل.

11- عدد من لهم حق التواجد داخل لجنة الاقتراع والفرز 373، على النحو التالي:

17 عدد أعضاء اللجنة المُشرفة (النقيب و6 أعضاء مجلس مستمرين و10 من شيوخ المهنة بجدول المشتغلين وجدول المعاشات)، 11 مرشحًا على مقعد النقيب، 40 مرشحًا على مقعد العضوية، والمندوبون 90 عن المرشحين على مقعد النقيب، و179 عن المرشحين لعضوية المجلس ومراسلي صحف 36.

وهنا نؤكد أن كل ما أرسل من المرشحين وفق الضوابط تم منحه التصريح، ولم يهمل أي طلب أو يرفض. 

12- تبدأ الجمعية العمومية أعمالها فور انعقاد النصاب القانوني، للجمعية العمومية (2335) عضوًا مُشتغلًا، من إجمالي (9338) عضوًا مشتغلًا مسددًا لاشتراكات 2022.

13- التواجد داخل مسرح النقابة، الذي تُناقش به أعمال الجمعية العمومية لأعضائها فقط دون غيرهم، من خلال إبراز كارنيه عضوية جدول المُشتغلين ويُرجى الالتزام بذلك، تيسيرًا على اللجنة المُشرفة والفريق الإداري المعاون.

14- يبدأ التصويت باللجان فور اتخاذ الجمعية العمومية قرارها بذلك، ويستمر التصويت حتى السادسة مساءً، ويحق للجنة القضائية المد وفق ما يراه رئيسها حال تواجد ناخبين بالمقر يواصلون الإدلاء بأصواتهم.

15- مُخصص لجنة خاصة لمن يحضر ويسدد حتى يوم الانتخاب، وعددهم بالقاهرة 510 غير مسدد، ويحق له التسديد حتى يوم الجمعية العمومية، 4 فقط غير مسددين بالإسكندرية. 

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الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الكاتب الصحفي مصطفى بكري مجلس النواب خالد ميري مجلس النقابة رسائل البريد الالكتروني

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