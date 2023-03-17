الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ورش مع معهد «جوتة» ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي

السينما
السينما

ضمت فعاليات الدورة الـ ٢٤ من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، إقامة ورش ملحقة بورشة للمخرجة الألمانية "آن زهرة بيراشد" تعاونت فيها مع معهد جوتة بالقاهرة ومركز الجيزويت الثقافي بالإسكندرية، حيث بدأت فعاليات الورشة، من القاهرة، بمعهد جوتة في الفترة من 3 حتى 6 مارس الجاري، ثم من 9 حتى 12 مارس بمركز الجيزويت الثقافي الإسكندرية.

واستكملت الفعاليات بورشة ملحقة في الإسماعيلية لمجموعة مختارة من ورشتي القاهرة والإسكندرية لحضور الورشة في الإسماعيلية أدارها المخرجين مروان عمارة إسلام كمال.

المخرجة الألمانية "آن زهرة بيراشد" تضم مسيرتها الفنية أعمالًا "عابرة للنوع"، وقامت بعرض بعضها خلال الورشة للمتدربين للتعرف أكثر على هذا الشكل الفني.

يذكر أن المخرجة والكاتبة الألمانية آن زهرة بيراشد لها أفلام عديدة منها «24 أسبوعًا»، و«الطيار المساعد» الذي عُرض في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي 2021.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو 123 فيلمًا من 50 دولة منهم 16 فيلمًا تسجيليًا طويلًا، و14 فيلمًا تسجيليًا قصيرًا، و20 فيلمًا روائيًا قصيرًا، و18 فيلمًا تحريكيًا، و17 فيلمًا من أفلام الطلبة، كما يُعرض 4 أفلامًا للمكرمين، و5 أفلامًا ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضًا، ويعرض 17 فيلمًا في برنامج الأفلام القصيرة جدًا، و4 أفلامًا في برنامج أفلام البورتريه، بالإضافة لفيلمين خارج المسابقة أيضًا يحتفي المهرجان بالسينما الألمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض 6 أفلام. 

الدورة ال ٢٤ من مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية الفيلم العابر للنوع Hybrid الشكل الفني السينمائي القاهرة والاسكندرية الناقد عصام زكريا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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