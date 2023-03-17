مغنى راب أمريكى.. من هو حبيب كيم كارداشيان الحالى؟

كيم كارداشيان هي واحدة من "الفتيات الصغيرات" اللاتي أصبحن موضوع اهتمام وسائل الإعلام في بدايات الفترات الأولى بفضل صداقتها مع باريس هيلتون، وبفضل الجدل الذي دائمًا ما يكون حول عائلتها وأخواتها الثلاث.

ووفقًا لموقع «hellomagazine»، نوضح من هو حبيب كيم كارداشيان الحالي.

من هو حبيب كيم كارداشيان الذى تربطها به علاقة حاليًا؟

يُعتقد أنه نجم الهيب هوب ميك ميل، وفقًا للتقارير، وجد الثنائي الحب مع بعضهما البعض بعد تكوين صداقة في البداية.

يُقال إن الزوجين يحضران أحداثًا رفيعة المستوى معًا بما في ذلك Super Bowl وOscars بعد الحفلة.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء اسم Meek في دائرة الضوء، مرة أخرى في عام 2020 أصبح مغني الراب موضوع تكهنات بعد أن اتهم كاني، المغني بسلوك غير مرغوب فيه، تمحورت الدراما حول لقاء احترافي بين Kim K وMeek Mill في فندق في لوس أنجلوس منذ أيام، ومن هنا بدأت الشائعات.

ميك ميل، المولود فى فيلادلفيا، هو مغني راب أمريكي، ولقبه الحقيقي هو روبرت ريهميك ويليامز، حصل الشاب، البالغ من العمر 35 عامًا، على أول صفقة قياسية له مع مغني الراب المقيم في أتلانتا، واصل لاحقًا إصدار خمسة ألبومات استوديو، بأغنيته المنفردة Going Bad، التي بلغت ذروتها في المركز السادس على Billboard Hot 100.

بعيدًا عن الموسيقى، يعتبر مغني الراب من أشد المدافعين عن إصلاح السجون، بالتعاون مع زميله مغني الراب جاي زي، أصبح Meek Mill مؤسسًا مشاركًا لمنظمة غير ربحية تسمى Reform Alliance.

في أغنيتها: "لقد أحببت المربيات، لكن العائلة الحقيقية أفضل، الكاميرات تراقب الأطفال، ستتوقفون عن الحصول على الفضل أبي غير الحارس، اشتريت المنزل المجاور، ماذا تعتقد أن الهدف من أن تكون غنيًا حقًا".