العدس بـ 50 جنيها.. أسعار البقوليات اليوم خلال التعاملات الصباحية

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا في الأسعار اليوم الجمعه 17 مارس في الأسواق، والتي تعد من السلع التي يبحث الكثير من المواطنين عن أسعارها، نظرًا لأنها تمثل بديلًا نباتيًا للبروتين الحيواني لدي الكثير.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية أسعار البقوليات في الأسواق اليوم، والتي جاءت كالتالي.

- أسعار البقوليات اليوم الجمعة

- شهدت أسعار الفول البلدي عريض الحبة، استقرارًا في الأسعار ليسجل ما بين 33 و38 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية اليوم.

- بينما سجلت أسعار اللوبيا البلدي 52 جنيهًا للكيلو، بينما بلغت المستوردة حوالي 49 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

- شهدت أسعار الفاصوليا البيضاء المستوردة السائبة 35 جنيهًا للكيلو، في المحلات التجارية خلال التعاملات الصباحية.

- سجل أسعار الحمص استقرار في الأسعار اليوم ليسجل سعره ما بين 48 و52 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

- سجل سعر الترمس المستورد 28 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية، بينما سجلت أسعار الترمس المحلي اليوم سعر 32 جنيهًا للكيل في المحلات التجارية.

- أسعار العدس استقرت اليوم ما بين 48 و50 جنيهًا للكيلو في المحلات التجارية.

- واستقر سعر السمسم اليوم خلال التعاملات الصباحية في المحلات التجارية، ليتراوح سعره ما بين 110 و120 جنيهًا للكيلو.