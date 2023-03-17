الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكي: مصر تتفوق على وجهات العطلات الكلاسيكية ببريطانيا من حيث الجاذبية والسعر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

قال موقع "بيزنس واير" الأمريكي، إن مصر لديها الكثير لتقدمه من التجارب المثيرة والممتعة لقضاء العطلات، بدءًا من شواطئها الرملية البيضاء وشمسها الدافئة ومياهها الصافية على سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر لكل محبي الاسترخاء والغوص من الهواة والمحترفين، موضحا أن مصر تتفوق على وجهات العطلات الكلاسيكية في بريطانيا من حيث الجاذبية والسعر.

وأشار التقرير إلى أن مصر تمتلك العديد من الوجهات المتنوعة للعطلات بالبيئات المختلفة، بدءا من صحاريها الواسعة حيث رحلات السفاري المثيرة، ومواقعها ومعابدها الاثرية لمحبي التاريخ مثل معبد وادي الملوك و الكرنك ومعبد الأقصر "الأسطوري"، ناهيك عن أهرامات الجيزة، الشاهدة على عظمة وروعة العمارة المصرية القديمة.

- مصر عملت على تحسين البنية التحتية للسفر وتوسيع ما تقدمه للزوار

وتحدث الموقع مع عمرو القاضي، العضو المنتدب لهيئة السياحة، الذي أكد أنه على مدار العامين الماضيين، عندما كانت هناك قيود على السفر بسبب فيروس كورونا "المستجد"، وعملت مصر على تحسين البنية التحتية للسفر وتوسيع ما تقدمه للزوار".

وأضاف العضو المنتدب لهيئة السياحة، حتى السياح الذين زاروا مصر من قبل سيتمكنون الآن من اكتشاف العديد من الخيارات الجديدة للأشياء التي يمكنهم القيام بها والأشياء الممتعة التي يمكن رؤيتها، وهناك العديد من أماكن الإقامة الجديدة الرائعة المتاحة كمقيمين."

وأوضح التقرير، أن الساحل المصري بأكمله وجهة مثالية لمحبي الشاطئ والبحر، حيث سيجد السياح الكثير من الشواطئ الرملية البيضاء والمياه الدافئة الصافية على البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، من المنتجعات الشاطئية في شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء والغردقة على الساحل الشرقي لمصر.

- موطن لأجمل الشعاب المرجانية في العالم

ولفت إلى أن البحر الأحمر يعد أيضًا موطنًا لبعض أجمل الشعاب المرجانية في العالم ويمكن استكشافها من قبل كل من الهواة والغواصين المحترفين، ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​من الإسكندرية إلى مرسى مطروح يغري أيضًا بالمياه الفيروزية والشواطئ الرملية التي لا نهاية لها والتي تدعوك للسباحة والغوص والاستحمام الشمسي.

وعن الذين يفضلون اكتشاف والاستمتاع بجمال الصحراء الذي لا يضاهى لن يخيب أملهم أيضًا ويمكن أن يتوقعوا تجربة مثل 1001 Nights، في صحراء سيناء، حيث يوفر المشي لمسافات طويلة ورحلات السفاري على الجمال في تجربة لا تُنسى لعشاق الهواء الطلق.

أهرامات الجيزة الأبيض المتوسط البحر الأبيض المتوسط ​​ الهواء الطلق العمارة المصرية المنتجعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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تقرير أمريكي: مصر تتفوق على وجهات العطلات الكلاسيكية ببريطانيا من حيث الجاذبية والسعر

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