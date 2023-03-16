وزير الرياضة ضيف الحلقة النهائية من برنامج «الدوم»

حل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ضيفاً علي الحلقة الأولى من التصفيات النهائية من برنامج "الدوم".

وبدأت مساء الخميس، التصفيات نصف النهائية من برنامج "الدوم"، لفئة التقديم التلفزيوني والفن التشكيلي، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين.

ويأتي برنامج “الدوم” بالشراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة.

ويدور النهائي على حلقتين الأولى اليوم الخميس، والثانية غداً الجمعة.

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