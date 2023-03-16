الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

صفاء الطوخي تكشف تفاصيل اعتقال والدتها الكاتبة فتحية العسال

صفاء الطوخي
صفاء الطوخي

كشفت الفنانة صفاء الطوخي، تفاصيل عن حياتها الشخصية والاعتقالات التي تعرضت لها والدتها الكاتبة الراحلة فتحية العسال.

دخول والدتها للمعتقل

وقالت "الطوخي"، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية CBC، إن والدتها دخلت السجن كثيرًا قبل ولادتها، وكان آخر مرة دخلت فيها المعتقل كانت هي وقتها في الثانوية، مشيرة إلى أن المناخ في مصر وقتها كان فيه اعتقالات واسعة منها اعتقالات سبتمبر في عصر الرئيس الراحل أنور السادات، والذي اعتقل فيه كل من كان له علاقة بالورقة والقلم. 

وأضافت، أن طريقة اعتقال والدتها كانت لطيفة فقد رحبت والدتها بهم وطلبت تقديم مشروب لهم لحين ان تتحضر للاعتقال، مشيرة إلى أن المشهد لم يكن كما يظهر في الأفلام ولكن كان اعتقال ولكن بشياكة ووالدها قال لها "اجمدي وشدي حيلك".

وتابعت، أن "الاعتقال لم يكن مفاجأة تمامًا وكانت والدتها تتوقعه، لأنها كانت تعرف بأنها صاحبة موقف وأن هذا ثمن طبيعي ستدفعه وكأسرة كنا نساند بعضنا ولكن هي بعد دخولها المعتقل كانت هي من تساندنا وترسل لنا خطابات وتضحكنا بعد الزيارة قالت إنها بعد إغلاق باب السجن عليها قالت إنها ستسفيد من التجربة وبالفعل خرجت منه بمسرحية سجن النسا".

فتحية العسال المعتقل اعتقالات شياكة صفاء الطوخي الأفلام

مواد متعلقة

صفاء الطوخى تكشف سر ابتعادها عن الظهور الإعلامى

صفاء الطوخى فى صالون «التنسيقية»: العمل الدرامى الجيد يصل للمشاهد

مسلسلات رمضان 2022.. صفاء الطوخي في بوستر منفرد لمسلسل «يوتيرن»

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

المؤبد لحارس عقار قتل ربة منزل وسرقه هاتفها بالإسكندرية

تنافس «ديزني».. «المتحدة» تعيد رونق مسلسلات الكرتون فى مصر (تفاعلي)

قصة معاناة دفعتها للنجاح.. من هي «سارة» ملكة القهوة بالمريوطية؟ (صور)

أرسنال يتقدم على سبورتنج لشبونة بهدف فى الشوط الأول

صفاء الطوخي تكشف تفاصيل اعتقال والدتها الكاتبة فتحية العسال

صفاء الطوخي تكشف عن الهدية التي أرسلتها لها والدتها من داخل المعتقل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»