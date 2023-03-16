صفاء الطوخي تكشف تفاصيل اعتقال والدتها الكاتبة فتحية العسال

كشفت الفنانة صفاء الطوخي، تفاصيل عن حياتها الشخصية والاعتقالات التي تعرضت لها والدتها الكاتبة الراحلة فتحية العسال.

دخول والدتها للمعتقل

وقالت "الطوخي"، خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية CBC، إن والدتها دخلت السجن كثيرًا قبل ولادتها، وكان آخر مرة دخلت فيها المعتقل كانت هي وقتها في الثانوية، مشيرة إلى أن المناخ في مصر وقتها كان فيه اعتقالات واسعة منها اعتقالات سبتمبر في عصر الرئيس الراحل أنور السادات، والذي اعتقل فيه كل من كان له علاقة بالورقة والقلم.

وأضافت، أن طريقة اعتقال والدتها كانت لطيفة فقد رحبت والدتها بهم وطلبت تقديم مشروب لهم لحين ان تتحضر للاعتقال، مشيرة إلى أن المشهد لم يكن كما يظهر في الأفلام ولكن كان اعتقال ولكن بشياكة ووالدها قال لها "اجمدي وشدي حيلك".

وتابعت، أن "الاعتقال لم يكن مفاجأة تمامًا وكانت والدتها تتوقعه، لأنها كانت تعرف بأنها صاحبة موقف وأن هذا ثمن طبيعي ستدفعه وكأسرة كنا نساند بعضنا ولكن هي بعد دخولها المعتقل كانت هي من تساندنا وترسل لنا خطابات وتضحكنا بعد الزيارة قالت إنها بعد إغلاق باب السجن عليها قالت إنها ستسفيد من التجربة وبالفعل خرجت منه بمسرحية سجن النسا".