الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال على معرض «أهلًا رمضان» بمنطقة فيصل.. ومواطنون: رحمنا من جشع التجار

أهلًا رمضان
أهلًا رمضان

شهد معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة فيصل إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي لشراء احتياجات من السلع الغذائية تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وتم توفير السلع الغذائية داخل المعرض بأسعار مخفضة جداً تناسب الجميع، إلى جانب وجود الكثير من العروض والتخفيضات.

لقيت كل حاجة وبأسعار مناسبة جداً

وقالت هند السيد، إحدى القاطنات بمنطقة فيصل، إن جيرانها أتوا للمعرض منذ افتتاحه واشتروا جميع احتياجاتهم الأساسية من الطعام طوال شهر رمضان المبارك، ولم يدفعوا سوى مبالغ مالية بسيطة، الأمر الذي جعلها تذهب للمعرض وتقوم بشراء ما تحتاجه، حيث وجدت الكثير من العروض والتخفيضات التي جعلتها تشتري جميع احتياجاتها الغذائية بمقابل مادي بسيط، موضحة: أنا لقيت كل حاجة وبأسعار مناسبة جداً، وتكمل أنها أخبرت زوج ابنتها عن المعرض وقاموا بشراء ما يحتاجون.

وأضافت أن الدولة دائمًا مع المواطن، حيث وفرت تلك المعارض في جميع محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، تمنت أن يستمر تلك المعرض طوال العام لأنه يساهم بشكل كبير في قتل جشع التجار الذين يستغلون المواطنين ويرفعون الأسعار بطريقة كبيرة.

معرض أهلًا رمضان رحمنا من جشع التجار  

ومن جانبه ذكر، مروان محمد، أن معرض أهلًا رمضان يدل بشكل كبير على أن الدولة مع المواطن لرفع العبء ومحاربة جشع التجار الذين يستغلون الأزمة، وأوضح أنه قام بشراء جميع ما يحتاجه هو وأسرته من السلع الغذائية التي تكفيهم في الشهر الكريم ولم يدفع سوى مبلغ مالي بسيط جدًا، معلقًا: "كل حاجة موجودة في المعرض وبأسعار مناسبة جداً لجميع طبقات المجتمع".

وأضاف أنه أخبر جميع أفراد عائلته عن المعرض بعدما وجود المنتجات الغذائية بوفرة وبأسعار مناسبة، وذكر أن المعرض يضم منتجات غذائية لم تكن موجودة بالمحال التجارية موضحًا: “في منتجات غذائية اختفت آخر فترة من السوق لقتها جوه المعرض وبأسعار كويسة جدًا”. 

ويختتم حديثة شاكراً الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المعارض التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أهلًا رمضان
أهلًا رمضان
أهلًا رمضان
أهلًا رمضان
أهلًا رمضان
أهلًا رمضان
أهلًا رمضان
أهلًا رمضان
أهل ا رمضان فيصل السلع الغذائية شهر رمضان الكريم الغذائية المعرض مخفضة العروض

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 90 من قانون المحاماة.. 13 مايو المقبل

أسعار قرعة الحج السياحى 2023

شعبة المخابز : نوفر الخبز المدعم وسنعمل ورديتان فى رمضان وجاهزين لشهر الصيام

مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل وتلميذ دهسه قطار فى المنيا

الأهرامات تتصدر غلاف التايم الأمريكية ضمن أعظم الوجهات السياحية فى العالم

الخارجية العراقية تبلغ ليبيا برغبتها بفتح سفارة العراق فى طرابلس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»