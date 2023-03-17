إقبال على معرض «أهلًا رمضان» بمنطقة فيصل.. ومواطنون: رحمنا من جشع التجار

شهد معرض "أهلًا رمضان" بمنطقة فيصل إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي لشراء احتياجات من السلع الغذائية تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، وتم توفير السلع الغذائية داخل المعرض بأسعار مخفضة جداً تناسب الجميع، إلى جانب وجود الكثير من العروض والتخفيضات.

لقيت كل حاجة وبأسعار مناسبة جداً

وقالت هند السيد، إحدى القاطنات بمنطقة فيصل، إن جيرانها أتوا للمعرض منذ افتتاحه واشتروا جميع احتياجاتهم الأساسية من الطعام طوال شهر رمضان المبارك، ولم يدفعوا سوى مبالغ مالية بسيطة، الأمر الذي جعلها تذهب للمعرض وتقوم بشراء ما تحتاجه، حيث وجدت الكثير من العروض والتخفيضات التي جعلتها تشتري جميع احتياجاتها الغذائية بمقابل مادي بسيط، موضحة: أنا لقيت كل حاجة وبأسعار مناسبة جداً، وتكمل أنها أخبرت زوج ابنتها عن المعرض وقاموا بشراء ما يحتاجون.

وأضافت أن الدولة دائمًا مع المواطن، حيث وفرت تلك المعارض في جميع محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، تمنت أن يستمر تلك المعرض طوال العام لأنه يساهم بشكل كبير في قتل جشع التجار الذين يستغلون المواطنين ويرفعون الأسعار بطريقة كبيرة.

معرض أهلًا رمضان رحمنا من جشع التجار

ومن جانبه ذكر، مروان محمد، أن معرض أهلًا رمضان يدل بشكل كبير على أن الدولة مع المواطن لرفع العبء ومحاربة جشع التجار الذين يستغلون الأزمة، وأوضح أنه قام بشراء جميع ما يحتاجه هو وأسرته من السلع الغذائية التي تكفيهم في الشهر الكريم ولم يدفع سوى مبلغ مالي بسيط جدًا، معلقًا: "كل حاجة موجودة في المعرض وبأسعار مناسبة جداً لجميع طبقات المجتمع".

وأضاف أنه أخبر جميع أفراد عائلته عن المعرض بعدما وجود المنتجات الغذائية بوفرة وبأسعار مناسبة، وذكر أن المعرض يضم منتجات غذائية لم تكن موجودة بالمحال التجارية موضحًا: “في منتجات غذائية اختفت آخر فترة من السوق لقتها جوه المعرض وبأسعار كويسة جدًا”.

ويختتم حديثة شاكراً الرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المعارض التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

أهلًا رمضان

أهلًا رمضان

أهلًا رمضان