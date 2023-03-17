قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023، لمواليد الأبراج النارية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيًا: لا مصاعب ولا مشكلات بسبب الغيرة المهنية، وهذا ما قد يحملك على السفر وأنت مطمئن.

عاطفيًا: أجواء رومانسية تسود العلاقة بالشريك، وتشعر معه بالطمأنينة والاستقرار .

صحيًا: تصاب بإرهاق غير طبيعي نتيجة الجهد الكبير الذي تبذله، وتشعر بعجزك عن القيام بأي نشاط.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنيًا: كُن جاهزًا لتحمّل مسؤولياتك ولإنجاز أعمالك بصورة كاملة، ولا تختلق العداوات أو الخلافات مع الزملاء والمسؤولين .

عاطفيًا: حب قديم يعود إلى الظهور ويجعلك حائراً في اتخاذ قرار بشأن بعد أن انجذبت إلى علاقة جديدة بدأت تحتل حيّزًا مهمًا في حياتك .

صحيًا: تتوصل أخيرًا إلى السيطرة على ردود فعلك وتعمد إلى إصلاح الأخطاء التي اقترفتها .

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيًا: لا تضحِّ بمركزك المهني من أجل أمور تافهة، وإلا دفعت ثمن اندفاعك غير المبرَّر.

عاطفيًا: مساعدة الشريك في محنته النفسية مهم جدًا، وإيجاد عامل الارتياح بينكما مفيد أيضًا.

صحيًا: حاول ألا تناول أكثر من ثلاث وجبات يوميًا، واختر الصحي منها.

صفات تشترك بها الأبراج النارية

صفات تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، التي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية، هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين.