الجمعة 17 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-3-2023 وترددات القنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبو الرياضة بمتابعة مباريات كرة القدم – اللعبة الأكثر شعبية في العالم - ، وتقام غدًا قرعة ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي التي يهتم المصريون بمتابعتها وتتولى قنوات بي إن سبورت بث القرعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-3-2023 وترددات القنوات الناقلة.

مباريات دوري أبطال إفريقيا 

يواجه اليوم الجمعة فيرق النادي الأهلى فريق القطن الكاميروني في الكاميرون الساعة السادسة مساءً

ويواجه نادي الزمالك فريق شباب بلوزداد السعة التاسعة مساءً

«الونش»: الزمالك استعد لمواجهة شباب بلوزداد بصورة جيدة

الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة القطن فى دورى الأبطال

مباريات ربع نهائي دوري الأبطال 

تقام اليوم الجمعة 17 مارس قرعة  دور ربع النهائي من المسابقة الأكبر في أوروبا، في تمام الساعة 13:00 بتوقيت القاهرة، وتجرى في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية، تبث عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" التليفزيونية.

وتبقى احتمالات مواجهة الفرق الأربع لبعضها قائمة حيث أن نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بدءًا من دور ربع النهائي، يمكن أن يلتقي فريقان من دولة واحدة ، ويتحدد مسار كل فريق حتى المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا، بعد سحب قرعة دور ربع النهائي.

ومن المنتظر أن تقام مباريات ذهاب دور ربع النهائي على يومين 11 و12 أبريل المقبل، بينما تقام مباريات العودة على يومين 18 و19 من الشهر نفسه.

ومباريات دور نصف النهائي يقام ذهابًا في 9 و10 مايو، وإيابًا بـ16 و17 من نفس الشهر . 

وتأهلت أندية "تشيلسى، ومانشستر سيتى الإنجليزيين.. إنتر وميلان ونابولى الإيطاليين.. ريال مدريد الإسبانى.. بايرن ميونيخ الألمانى.. بنفيكا البرتغالى" إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.

 

مباريات الدوري المصري 

تتوقف مباريات الدوري المصري خلال الأيام القادمة وحتى 6 أبريل المقبل بسبب معسكر المنتخب الوطني المقرر لها من 20 وحتى 30 مارس الجاري استعدادا لمباراتي السنغال في تصفيات الدوري الحاسم المؤهل لكأس العالم قطر 2022.

وكانت آخر مباريات الدوري المصري قبل التوقف مباراة  فريق فاركو و البنك الأهلي والتي تم إقامتها على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري العام في نسخته الحالية.

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