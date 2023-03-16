الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة القطن فى دورى الأبطال

مران الأهلي
مران الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء الخميس على ملعب «رومدي أديجا»، بمدينة جاروا استعدادًا لمباراة القطن الكاميروني التي تقام غدًا في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم في نفس توقيت مباراة القطن وعلى نفس ملعب المباراة، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل أداء الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.

وحرصت السفيرة داليا فايز غبريال، سفيرة مصر بالكاميرون، على حضور مران الفريق الختامي اليوم، في وجود طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق في الكاميرون.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني، جاهزية الفريق لمباراة القطن الكاميروني، لافتًا إلى أن الفريق يسعى نحو الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم: «نسعى للظهور بشكل جيد في مباراة الغد، ونعلم أن فريق القطن يريد أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على الثلاث نقاط، وهو ما يؤكد صعوبة مباراة الغد».

وواصل المدير الفني حديثه: «شاهدت مباريات لفريق القطن مع الفرق الأخرى، والمباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة والمؤجلة من الجولة الأولى، والفريق الكاميروني كان جيدًا في مبارياته وبشكل عام القطن فريق مميز جدا».

وأكد أن الأهلي يسعى من أجل الفوز غدًا أمام القطن، وأنه سبق أن أكد أيضًا أهمية مباراة صن داونز والهلال السوداني، ولكن ذلك لن يأتي على حساب التركيز في مباراة الغد.

وشدد المدير الفني للفريق على أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، واستكمال المشوار في البطولة.

الاهلى القطن الكاميروني مباراة الأهلي والقطن الكاميروني دورى ابطال افريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

إصابة شخص فى حريق نشب داخل شقة سكنية بأرض اللواء

بقايا آدمية متحللة.. العثور على جثتين مجهولتى الهوية داخل فندق بالهرم

الحل فى الكاميرات.. لغز داخل فندق سياج المهجور

النيابة تحيل 3 متهمين للجنايات لترويجهم المخدرات  

دفن جثمان طالب ضحية الصعق الكهربائى بأطفيح

افتتاح معرض ست الحبايب لعرض وتسويق منتجات الشباب بمطروح «صور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»