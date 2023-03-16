مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 28 وكأس الاتحاد

تستمر عمليات البحث من قبل محبي “البريميرليج”، عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 28، حيث تنطلق غدًا الجمعة بمباراة نيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب المنافسين له، حيث يأتي مانشستر سيتي فى المركز الثاني برصيد 61 نقطة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 28

الجمعة 17 مارس

نوتنجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد، فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

السبت 18 مارس

أستون فيلا ضد بورنموث، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

برنتفورد ضد ليستر سيتي، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ساوثهامبتون ضد توتنهام، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ولفرهامبتون ضد ليدز يونايتد، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد إيفرتون، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الأحد 19 مارس

أرسنال ضد كريستال بالاس، فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

الفرق الغائبة عن الجولة 28 فى الدوري الإنجليزي

وتشهد الجولة الثامنة العشرون من الدوري الإنجليزي ، غياب عدد من الأندية على رأسها مانشستر يونايتد وليفربول وبرايتون ومانشستر سيتي وفولهام ووست هام، عن المشاركة في هذه الجولة لإقامة مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يومي 18 و19 مارس.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

وتقام مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي يومي 18، 19 مارس

يوم السبت 18مارس

مانشستر سيتي نادي بيرنلي فى تمام الساعة 7:45 م بتوقيت القاهرة

الأحد 19مارس