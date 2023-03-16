الخميس 16 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 28 وكأس الاتحاد

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

تستمر عمليات البحث من قبل محبي “البريميرليج”، عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 28، حيث تنطلق غدًا الجمعة بمباراة نيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب المنافسين له، حيث يأتي مانشستر سيتي فى المركز الثاني برصيد 61 نقطة.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي فى الجولة 28

الجمعة 17 مارس 

  • نوتنجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد، فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

السبت 18 مارس

  • أستون فيلا ضد بورنموث، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.
  • برنتفورد ضد ليستر سيتي، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.
  • ساوثهامبتون ضد توتنهام، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.
  • ولفرهامبتون ضد ليدز يونايتد، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.
  • تشيلسي ضد إيفرتون، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الأحد 19 مارس

  • أرسنال ضد كريستال بالاس، فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الأربعاء 15-3-2023

ترتيب هدافى دورى أبطال أوروبا بعد انتهاء مباريات دور الـ16

الفرق الغائبة عن الجولة 28 فى الدوري الإنجليزي

وتشهد الجولة الثامنة العشرون من الدوري الإنجليزي ، غياب عدد من الأندية على رأسها مانشستر يونايتد وليفربول وبرايتون ومانشستر سيتي وفولهام ووست هام، عن المشاركة في هذه الجولة لإقامة مباريات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يومي 18 و19 مارس. 

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

وتقام مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي يومي 18، 19 مارس

يوم السبت 18مارس

  • مانشستر سيتي نادي بيرنلي فى تمام الساعة 7:45 م بتوقيت القاهرة

الأحد 19مارس

  • شيفلد يونايتد ضد بلاكبيرن فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة
  • برايتون ضد جريمسبي تاون (أحد أندية الدرجة الثالثة)، فى تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.
  • مانشستر يونايتد ضد فولهام، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
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