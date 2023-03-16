أطفال المحافظات الحدودية والقاهرة يواصلون إبداعاتهم الفنية بروض الفرج

يواصل أطفال أهل مصر من المحافظات الحدودية والقاهرة، استكمال الورش الفنية والثقافية المنفذة بقصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

جاءت ورش، اليوم الخميس، حول "مؤتمر المناخ وأنواع التلوث الذي يتعرض له المجتمع بسبب السلوكيات السلبية والاستخدام الخاطئ للأشياء"، وبعنوان "بيئتنا نظيفة" نفذ الأطفال مجلة حائط سجلت خلالها أناملهم أنواع التلوث وكيفية الحفاظ على البيئة، وذلك تحت إشراف سهام محمد.

وضمن فعاليات المشروع الذي يأتي ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والمنفذ بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، استمرت ورشة الفنون التشكيلية "اعرف نفسك" الهادفة لتسجيل انفعالات الأطفال لتحليل سلوكياتهم من خلال الرسم عن عدة موضوعات تتنوع بين "ارسم نفسك، ارسم عيلتك، ارسم المتنمر، ارسم مجتمعك" بإشراف الفنانة كريمة الديب، وفي السياق ذاته تتواصل فعاليات ورش الحرف اليدوية أعمالها في مجالات الكلينكان، الخيامية، الحلي، الأركت الخشبي، المنسوجات التراثية، مشغولات من الخرز.

وفي ورش فنون الأداء أجرى الفنان محمد مصطفى بروفات الأداء الصوتي، وفي ورشة الفنون الشعبية أجرت الفنانة سمر القصاص تدريبات على استعراضات فرعونية ونوبية، كما واصل المخرج أسامة عبدالرؤوف بروفات المسرح البشري، واستمر الفنان مصطفى إسماعيل في تنفيذ بروفات المسرح الأسود والبدء في تصنيع عرائس المسرحية.

واستمر الكاتب فؤاد مرسي في تدريب الأطفال خلال ورشة الموائد المستديرة وطرح عدد من القضايا القومية التي تشغل بال المواطنين من خلال الاعتماد على التفكير العلمي السليم تحت شعار "مصر تستطيع"، وذلك حتى تستعيد وضعها الحضاري من خلال تشجيع السياحة وزيادة الدخل القومي، وأجرى الشاعر مدحت العيسوي تدريب المشاركين فى ورشة إلقاء الشعر على كيفية قراءاته وإلقائه بصوت جذاب بعمل تدريب إلقاء عمل جماعي وآخر فردي.

وفي ورشة "الصحفي الصغير" قامت الكاتبة ابتسام أبوالدهب بتدريب الأطفال على إعداد سكريبت البرنامج وفقراته للبدء في تسجيلها، حيث يتكون من أربع فقرات موجز أنباء المشروع، وفاصل إعلاني، وفقرة معلوماتية عن حرب أكتوبر، وأخرى عن التعاون، لتدريب الأطفال على تسجيل لقاءات مع زملائهم المشاركين في الورش الفنية المختلفة وتسجيل انطباعاتهم عن الزيارات الميدانية والورش الفنية، بينما تناولت الكاتبة إيمان شوكت في ورشة "الحكواتي" بعنوان "اتعرف على بلدي" المستوحاة من ذاكرة الوطن لتنتج الورشة فيلمًا تسجيليًا عن آثارها ومعالمها السياحية.