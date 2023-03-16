محافظ الفيوم يفتتح ميدان السواقى بعد تطويره (صور)

افتتح د.أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء الخميس، ميدان السواقي بوسط مدينة الفيوم بعد الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته وتجميله، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أ.ح محمد المنياوي مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للتحول الرقمي، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والنائب محمد طه الخولي عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ المتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتور محمد كرار رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، والمهندس عماد حمدي رئيس مجلس إدارة شركة E H Sport، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وحشد من المواطنين.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم عرض فيلم تسجيلي حول مراحل أعمال تطوير وتجميل منطقة السواقي، ثم فقرة فنية للفلكلور الشعبي لمحافظة الفيوم.

في كلمته أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته البالغة بالمظهر الحضاري المتميز لمنطقة السواقي، بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل، مشيراً إلى أن منطقة السواقي تمثل مزاراً سياحياً وترفيهياً، ومعلماً من معالم المحافظة المتميزة على مر العصور، مؤكداً أن ما تم من أعمال تطوير للبنية التحتية، والأعمال الهندسية على بحر بوسف، وتأهيل السواقي بالشكل اللائق، تحت إشراف الجهات والأجهزة، والمكاتب الاستشارية الهندسية المتخصصة، هو أبلغ رد لكافة الانتقادات التي تعرضت لها المحافظة خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وثمن المحافظ جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وكافة فرق العمل في تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية، وظهور المنطقة بالشكل المتميز، لافتاً إلي أن منطقة السواقي أصبحت متنفساً طبيعياً للمواطن الفيومي، مناشداً الجميع بضرورة الحفاظ على ما تم من أعمال تطوير بميدان السواقي، مع الالتزام بالسلوكيات والآداب العامة، لكي يظل واجهة مشرفة للفيوم.

أشار محافظ الفيوم إلى أن أعمال تطوير منطقة السواقي كانت تسير بخطى متوازية مع تطوير مواقع الخدمات بالمدينة، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، وكذا الاستغلال الأمثل لكافة أصول الدولة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.

ولفت "الأنصاري" إلى أنه تمت الاستعانة بمتخصصين واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخطط لتطوير متكامل لمنطقة السواقي، التي تعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكداً أنه تمت مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائدا اقتصاديا من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، بجانب الساحات الخضراء واستراحات للمواطنين، لتكون مناطق مجانية مفتوحة أمام الجميع.

وأكد "الأنصاري"، أن مشروع تطوير السواقي تم بعد عقد عدة لقاءات حوارية ونقاشية مع كافة الأجهزة التنفيذية، والشركات المسئولة عن تنفيذ المشروع، وكذا الاستعانة بمجموعات عمل من عدد من كليات الهندسة من الجامعات المصرية، للوصول إلى أحسن النتائج والتصميمات الهندسية المطلوبة، لافتاً إلى أن المحافظة لم تتحمل أية تكلفة مالية في تنفيذ المشروع، وسيكون العمل به بنظام حق الانتفاع بما يحقق عائداً اقتصادياً للمحافظة.

في ختام كلمته قدم محافظ الفيوم خالص تهانيه القلبية لكافة الحضور بمناسبة العيد القومي للمحافظة، كما هنأ الشعب المصري العظيم وكافة الدول العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً الخير والتوفيق والسداد لصالح مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.