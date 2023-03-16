الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد 35 يومًا بالمستشفى.. نجل محمد ثروت يكشف تطورات حالته الصحية

المخرج أحمد ثروت
المخرج أحمد ثروت

كشف المخرج أحمد ثروت، نجل المطرب محمد ثروت، عن تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض مناعي يهاجم الأعصاب يطلق عليه متلازمة "ميلر فيشر"، والتي شلت حركته تمامًا.

ونشر أحمد صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وهو على كرسي متحرك، وعلق عليها قائلًا: "حبيت أشارك معاكم، بعد 35 يوم أول يوم أخرج اتمشى برة أوضة المستشفى، اتشحنت طاقة إيجابية الحمد لله وبدعواتكم إن شاء الله ربنا يكتبلي الخير".

وأضاف: "إنّ الله الذي اختار لك الطريق من أوله، فلن يتركك في منتصفه".

ما هي متلازمة ميلر فيشر؟

متلازمة ميلر فيشر هي اضطراب نادر يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للأعصاب، وعادة ما يبدأ في وجهك، يمكن أن يؤثر على الأعصاب التي تتحكم في عضلات عينيك، لذلك قد تواجه صعوبة في تحريك عينيك ومشاكل الحركة.

رسالة الفنان محمد ثروت لنجله

ووجه الفنان محمد ثروت رسالة لنجله عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قال فيها "إلى ابني حبيبي المحارب.. ربنا يتمم شفاءك على خير ويحبب فيك خلقه أكتر وأكتر ولا شيء يهم غير الصحة وترجع تنور الدنيا بشقاوتك تاني يا حبيبي".

المخرج أحمد ثروت محمد ثروت حالته الصحية متلازمة ميلر فيشر المستشفى

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