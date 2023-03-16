راشفورد يقود هجوم مان يونايتد أمام ريال بيتيس فى الدورى الأوروبى

كشف إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه ريال بيتيس الإسباني في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

ويقود ماركوس راشفورد هجوم مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، فيما يشارك فاكوندو بيلستيري في التشكيل الأساسي للمرة الأولى في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أرون وان بيساكا، ليساندرو مارتينيز، هاري ماجواير، تايلير مالاسيا.

وسط الملعب: فريد، كاسميرو، برونو فيرنانديز.

الهجوم: فوتر ويجورست، ماركوس راشفورد، فاكوندو بيليستري.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "جاك بوتلاند، توم هيتون، ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، رافائيل فاران، لوك شاو، سكوت ماكتومناي، مارسيل سابيتزر، إلانجا، جادون سانشو".

ويسعى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، لمواصلة نغمة الانتصارات الأوروبية وتكرار سيناريو الفوز على ريال بيتيس، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.