الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: الدولة تنفذ مشروعات قومية كبرى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيحية

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة تكثف من جهودها لتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الاستراتيجية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى تساهم فى توسيع الرقعة الزراعية من خلال استصلاح وزراعة 3.5 مليون فدان فى الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء.

وأضافت النائبة أمل سلامة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعد من المشروعات القومية العملاقة التى تساهم فى تعزيز انتاجية المحاصيل الزراعية، والتوسع الأفقى للرقعة الزراعية، بإضافة مشروعات الاستصلاح الجديدة، والتى تعتمد على نظم الرى والزراعة الحديثة، لزيادة الإنتاجية، ولتقليل الفاتورة الاستيرادية للسلع الاستراتيجية.

وأكدت أن حرص الدولة على إقامة المشروعات القومية العملاقة يأتى فى إطار استراتيجية تحقيق الأمن الغذائى، فى ظل التحديات التى يشهدها العالم حاليا، فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وكلاهما كانت له تأثيرات خطيرة على توافر السلع الغذائية، فضلا عن تراجع إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية، نتيجة نقص الأسمدة الأزوتية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار عالميا.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم القطاعين الصناعى والزراعى، باعتبارهما قاطرة التنمية، ولهما دورا بالغ الأهمية فى تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة والتى تلتهم ثمار التنمية، مؤكدة أن تطوير القطاع الزراعى وتوطين الصناعة، يساهمان فى تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير العملة الصعبة، من خلال تنفيذ الخطوات الجادة لتنفيذ حلم الـ 100 مليار دولار صادرات للمنتجات الصناعية والزراعية، فضلا عن الصادرات البترولية.

وأشارت إلى محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعى فى بحر البقر والحمام يتم استخدامها فى استصلاح وزراعة المشروعات الزراعية فى الدلتا الجديدة وسيناء.

النائبة أمل سلامة مجلس النواب حقوق الانسان السلع الغذائية مشروعات قومية مصانع الأسمدة

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رسائل العين السخنة

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