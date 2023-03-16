الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رئيس الوزراء: الحماية الاجتماعية أولوية الموازنة الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم القطاع الخاص بأن يكون القائد والرائد في كل مجالات التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته «إكسترا نيوز» على هامش تفقده عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الخميس، إنه جرى هذا الأسبوع استعراض ملامح الموازنة الجديدة، والحماية الاجتماعية بها أولوية أولى، وكذلك الحزمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترجمتها الحكومة لمجموعة من القوانين، والتي ستكون كلفتها في العام 150 مليار جنيه إضافية على الحزم الأخرى الموجودة. 

وأضاف: «نحن نعمل بالتوازي في خضم كل التحديات الموجودة، وكل يوم تحدث أزمة مختلفة، فعلى مدار اليومين الماضيين هناك أزمة على مستوى العالم والاهتزاز الشديد الذي حدث بسبب بعض الأزمات في البنوك».

وتابع: «كل يوم نواجه تحديا ونتعامل معه ونرى تداعياته على الاقتصاد، ولكن في نفس الوقت نضع نصب أعيننا خطتنا ورؤيتنا وأرقامنا في كل المشروعات».

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