آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز شهر مارس 2023

ارتفعت معدلات البحث عن آخر موعد سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر مارس 2023، من قبل المواطنين لاسيما بالتزامن مع منتصف شهر مارس.

ويبحث المواطنون عن آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مارس 2023، حتى لا يقع المستخدمين في تحمل عقوبة تأخير قراءة الغاز الطبيعي.

وتنشر في التقرير التالي كيفية قراءة الغاز الطبيعي قبل الموعد المحدد لتسجيل قراءة عداد الغاز.

ونوضح آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مارس 2023، وكيفية تسجيل قراءة الغاز الطبيعي من خلال موقع شركة بتروتريد.

اخر موعد تسجيل قراءة الغاز الطبيعي لشهر مارس 2023

وأعلنت شركة بتروتريد عن آخر موعد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي على موقعها والذي يبدأ مع يوم 1 من كل شهر ويستمر التسجيل حتى يوم 20.

وبمجرد الدخول على موقع شركة بتروتريد الموجود تجد رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي قبل إنتهاء الموعد المحدد وهو يوم 20 من شهر مارس.

بعد الدخول على رابط تسجيل القراءة يقوم المستخدم بـ :

تسجيل البيانات

بيانات المستخدم او رقم المشترك المتمثلة في:

فرعي

شقة

عمارة

بلوك

قطاع

يومية

منطقة

محافظة

ثم الضغط على كلمة “اعرض”

طرق تسجيل قراءة الغاز الطبيعي

هناك أيضًا طرق اخرى يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي من خلالها ومنها خدمة العملاء أو التواصل مع الشركة على الخط الساخن.

رقم خدمة عملاء الغاز الطبيعي 1122، الأرقام التالية 09000727 أو 5727

وهناك أيضًا، تطبيق بتروميتر الموجود على جوجل “بلاي ستور” وعلى منصة الأبل “أب ستور”.

يمكن للمستخدم تنزيل التطبيق ومن ثم التقاط صورة عن طريق توجيه كاميرا الموبايل لأرقام العداد الموجودة في الخانة السوداء وستترجم هذه الصورة الي أرقام تعكس قراءة عداد الغاز وتسجل مباشرة في قاعدة البيانات للشركة.

ويمكن أيضًا، تسجيل قراءة الغاز بالطريقة التقليدية وهي إبلاغ القراءة المحصل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المفعل بها الخدمة.

مراكز خدمة عملاء الغاز الطبيعي

من خلال أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

فرع شركة بتروتريد وتسجيل قراءة الغاز الطبيعي

من خلال أقرب فرع من فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز

يمكن للمستخدم الاستعلام وتسجيل قيمة الفاتورة عبر أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية الموجودة في النوادي والوزارات والمصالح الحكومية.

وأيضا عبر فروع الشركة وتسجيل القراءة ودفع قيمة الفواتير.

طرق سداد فاتورة الغاز المنزلي

هناك عدة طرق امام المستخدم لسداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي من خلال:

تسديد فاتورة الغاز المنزلي من خلال عدة خدمات وهي

خدمة فوري

خدمة مصاري

خدمة bee

خدمة ممكن أو ضامن

خدماتي للدفع الإلكتروني

عن طريق أمان

محفظة بنك مصر

أو من خلال فروع الشركة المنتشرة في كل مكان في محافظات الجمهورية.