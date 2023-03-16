الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التعليم: لدينا 52 مدرسة فنية تكنولوجية ونسعى للتوسع إلى 420 مدرسة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الصورة الذهنية للتعليم الفني تغيرت، وهو ما ساهم به العديد من المدارس الفنية التكنولوجية التي أحدثت نقلة نوعية في التعليم الفني بمصر.

وأضاف خلال افتتاحه اليوم مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجية التطبيقية بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية، أن ما رآه اليوم هو تحقيق عملي لرؤية مصر 2030، حيث أن المدرسة وما بها من منهج، وآليات تعليم الطلاب، تنفرد بمعايير التعليم الحديث بالمنطقة، وتستطيع تصدير تجربة هذه المدرسة لأي مكان في العالم، مشيدًا بالشراكة مع القطاع الخاص والذي يحق رؤية مصر للتعليم الفني.

وأوضح أن مشكلة التعليم الفني كانت الحصول على الدبلوم الفني بدون أي مهارة، مضيفًا: «الآن لدينا  52 مدرسة فنية تكنولجية، ونسعى للتوسع إلى 420 مدرسة، والقيادة السياسية تؤكد هذا التوسع في المدارس الفنية التكنولوجية التطبيقية لنتفرد بنماذج مدارس تؤهل لسوق العمل».

وأشار وزير التعليم إلى أن هذه المدرسة التكنولوجية التي نفذتها اليوم، تعد واحدة من المدارس الدولية المجانية الأولى من نوعها في التعليم الفني بمعايير عالمية مدرسة، وهدفها هو المساهمة في الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، بالإضافة إلى إعداد خريجين حاصلين على تعليم فني ذو جودة عالية مؤهلين لسوق العمل سواء كان محليًا أو دوليًا.

من جانبها، ثمنت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، إنشاء المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، موضكة أننا نفخر بأفتتاح واحدة من أكبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم، ومشروع قوى عاملة مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونأمل بأفتتاح العديد من المدارس.

وقال محمد فوزى حسين، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر: نستهدف افتتاح 10 مدارس وتم افتتاح 5 مدارس منها وجارى افتتاح 5 مدارس أخرى موزعة على محافظات المصر، لافتًا أن المدارس الخمسة المقبلة سيتم البدء في سبتمبر المقبل.

وأوضح أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هى مجال جديد، موضحًا أن يلتحق بها الطلاب الحاصلين على مجموع يؤهلهم للإلتحاق بالثانوية العامة من 85٪ و90٪ لكنهم يفضلوا الالتحاق بالمدارس التكنولوجية، حيث نستهدف أحداث نقلة نوعية فى بناء شخصية الطلاب الخريجين.

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وزير التعليم 52 مدرسة تكنولوجية افتتاح مدرسة تكتلوجية تطبيقية الإسكندرية المدارس الفنية التكنولوجية التطبيقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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