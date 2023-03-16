بعد انهيار «سيليكون فالي».. تقارير: تراجع في أداء الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة

كشفت تقارير دولية عن تفوق الأسهم الأوروبية على نظيراتها الأمريكية على الرغم من إنهائها تداولات الأسبوع على انخفاض، حيث تأثرت سلبًا بالتصريحات التي تشير إلى المزيد من تشديد كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، وكذلك بانهيار بنك سيليكون فالي SVB.

وتراجعت المؤشرات الأوروبية خلال تداولات غالبية أيام الأسبوع، حيث أكد العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي على حاجتهم إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة.

ودعا عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في النمسا، روبرت هولزمان، في تصريح له، إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال هذا العام إلى جانب ضعف البيانات الاقتصادية بوجه عام، بالإضافة إلى ذلك، أدى انهيار بنك SVB إلى زيادة الضغط على أسهم البنوك الأوروبية نحو مزيد من الانخفاض، وإن كان بمقدار أقل مقارنة بنظيراتها الأمريكية.

- ستوكس ينهي تداولات الأسبوع على انخفاض 2.26%

وأنهى مؤشر" Stoxx ستوكس" 600 تداولات الأسبوع خاسرًا بنسبة 2.26% مع تراجع جميع القطاعات العشرين المدرجة بالمؤشر، وسجلت المؤشرات الكبرى الأخرى في المنطقة خسائر، بما في ذلك مؤشر FTSE MIB الإيطالي (-1.95%) ومؤشر CAC 40 الفرنسي (-1.73%) ومؤشر DAX الألماني (-0.97%)، وكذلك مؤشر FTSE 250 البريطاني (-2.85%).

وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، فقد سجلت تراجعاً أيضًا على خلفية تسعير الأسواق لتشديد السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في بداية الأسبوع، كما تدهورت المعنويات في وقت لاحق بفعل الضغوط الناتجة عن عمليات البيع المكثفة والتي شهدتها الأسواق العالمية بعد انهيار بنك سيليكون فالي "SVB" الأمريكي.

وانخفض مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 3.3% خلال تداولات الأسبوع، وتركزت غالبية الخسائر في جلسة يوم الثلاثاء (-1.68%) على خلفية تصريحات الرئيس بأول، وتراجع المؤشر خلال جلسة الخميس (-2.21%) بعد أن سيطرت أخبار انهيار بنك سيليكون فالي SVB على حركة التداول في الأسواق العالمية.

- انخفاض الأسهم الصينية

وفي الصين، انخفضت الأسهم الصينية أيضًا بعد أن حددت الحكومة الصينية معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف عند 5%، وهو ما يعد أقل من المتوقع، وكانت الحكومة قد أعلنت عنه في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني. وفي هونج كونج، خسر مؤشر هانج سن Hang Seng بنسبة 6.07%، مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر أكتوبر.

وسجل قطاع التكنولوجيا خسائر أكثر حدة على خلفية أنباء افلاس بنك SVB الأمريكي، حيث هبط مؤشر هانج سنج للأسهم التكنولوجية Hang Seng Tech بنسبة 10.19%، مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية له في عام. وعلى صعيد أسهم البورصة الرئيسية في الصين، تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 2.95%، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخه.

وفي أمريكا اللاتينية، انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI EM LATAM بنسبة 1.41% خلال هذا الأسبوع.