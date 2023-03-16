قريبًا.. الانتهاء من إنشاء مصنع داك لإنتاج الأحذية ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، قرب الانتهاء من أعمال أنشاء مصنع داك الجديد لإنتاج الأحذية جنوب بورسعيد.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة مستجدات أعمال إنشاء عدد من المشروعات الصناعية بالجنوب، رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

استمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ الأعمال الإنشائية التي شهدها المصنع حتى الٱن، والذي يعد المصنع الثاني لإنتاج الاحذية بجنوب بورسعيد، مؤكدا أهمية الإسراع في إنشاء المصنع للبدء في تشغيله في أقرب وقت، مؤكدًا تقديم الدعم لإنهاء أعمال المصنع وتشغيله والذي يساهم في توفير فرص عمل متعددة للشباب.

وأكد محافظ بورسعيد أن مصنع داك يأتي ضمن مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بجنوب بورسعيد، لافتا أن المحافظة تدعم المستثمر الجاد الذي يساهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة و النهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن بورسعيد حققت تطور غير مسبوق في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.

في شأن آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا موسعا، لمناقشة مستجدات تنفيذ أعمال تجفيف الأرض لتنفيذ الجسر الواقي بمنطقة شمال الحسنية والطريق الدائرى، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة التعديات و تجفيف الأرض لتنفيذ الجسر الواقي بمنطقة شمال الحسنية والطريق الدائرى بمنطقة السرور.

جاء ذلك بحضور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة وممثل مديرية الأمن ورئيس حى الجنوب والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة وقطاع الصرف والري ببورسعيد وإدارات التخطيط العمرانى والأملاك وحماية أملاك الدولة والمساحة.

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على سرعة الاستجابة فيما يتعلق بتقديم الدعم لتنمية وتطوير جنوب بورسعيد، وأكد أن هناك توجيهات رئاسية و توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف منطقة سهل الحسينية بالتنسيق بين الجهات المعنية.

شدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة للبدء في إزالة المزارع السمكية المخالفة والتعديات على الأراضي، موجهًا في هذا الشأن بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مديرية الزراعة والانقاذ والطوارىء و حي الجنوب والأملاك وهيئة التعمير و عنصر أمني والري والصرف، وذلك للبدء الفوري في إزالة التعديات والمزارع السمكية المخالفة مع مصادرة كافة المعدات والٱلات التي تستخدم في التعديات على الأراضي وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم مع وضع خطة زمنية لتنفيذ العمل.

كما شدد المحافظ على البدء في إجراءات التخصيص للأراضي الزراعية التي يتم إزالة التعديات عليها لمنع التعدي مجددا، مؤكدا أن الرئيس وجه باتخاذ إجراءات فورية ورادعة لمنع ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وتقديم الدعم لاستصلاح وزراعة أكبر قدر ممكن من الأراضي.