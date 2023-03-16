«السيادي السوداني» يترأس اجتماع اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة

عقدت اللجنة العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، اليوم، اجتماعا بالقصر الجمهوري، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني إبراهيم جابر.

وحيث ناقشت تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في السودان ونشاط بعثة اليونيتامس بجانب قرار مجلس الأمن رقم 2676 عن العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1591 للعام 2005م، إضافة إلى مشاركة السودان في إجتماعات الدورة52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأوضح السفير محمد سعيد حسن مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السودانية في تصريح صحفي، أن الاجتماع تطرق لمحاور التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع السباسي والإقتصادي والإجتماعي والإنساني والأمني في السودان ومستوى تنفيذ بعثة اليونيتامس لتفويضها، مبينا أن الإجتماع أبدى بعض الملاحظات حول بعض جوانب التقرير بالتركيز علي تنفيذ مصفوفة مطلوبات الإنتقال وأولويات السودان فيما يلي هذا الجانب.

وأضاف السفير محمد سعيد، أن الاجتماع ناقش أيضا مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2676 الصادر في الثامن من مارس الجاري، وما استجد فيه من جانب إيجابي، بالنص على قيد زمني للعقوبات المنشأة وفقا للقرار 1591 للعام 2005م، مقارنة بالقرارات السابقة في نفس هذا الشأن.، ووجه الاجتماع صوت شكر لكل الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي دعمت السودان وساندت موقفه.

وحول مشاركة وفد السودان في فعاليات الدورة رقم ٥٢ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وما دار في الجلسة الخاصة بالسودان في الثالث من مارس الجاري والتي تضمنت تحديثا شفويا وحوارا تفاعليا وأشادت بما حظي به السودان من مساندة من الدول الأعضاء في المجلس من دول شقيقة وصديقة.

وأكد اجتماع اللجنة العليا على ضرورة الإعداد الجيد لمشاركة السودان في الدورة القادمة التي ستعقد في يونيو اامقل. وقال مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية أن الإجتماع خلص إلى عدد من التوصيات المخرجات بشأن المواضيع التي تناولها.

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