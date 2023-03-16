أطفال المحافظات الحدودية في زيارة لملوك وملكات مصر بمتحف الحضارة

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، صباح اليوم الخميس، أطفال مشروع "أهل مصر" من أبناء المحافظات الحدودية وأطفال الأسمرات بمحافظة القاهرة، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وتفقد الأطفال أروقة المتحف الذي يُعد أحدث المتاحف المصرية، ويتكون من 3 قاعات متحفية، بدأت بالقاعة المركزية والتي تضم مقتنيات متنوعه للعصور القديمة مثل تمثال لملكة على هيئة أبي الهول الذى يعد من أقدم التماثيل التى تشير لتوليها العرش، وكذلك رموز السلطة التى تعد جزءا من زينة الملك وتحمل العديد من الدلالات حيث يرمز الصولجان للحكم، والعمود يرمز للاستقرار والثبات، والمقمعة هي رمز إهلاك أعداء البلاد كما تزين الجدران بلوحات تنص على تاريخ مصر القديمة وعصر الأسرات، تاريخ النسيج فى مصر القديمة. وشاهد الأطفال البانوراما الدائرية التي تتوسط القاعة لكافه معالم مصر الأثرية والسياحية التي تنتشر على ضفاف النيل، كما شاهدوا نماذج من صناعه السلال، وأدوات الموسيقى، وأدوات التجميل، وأدوات الولادة، والآبار الفرعونية، الى جانب تماثيل ملكيه تعود الى عهد البطالمة.

وفي قاعة النسيج شاهد الأطفال منسوجات عن أزياء متعددة مثل الملس الفلاحي والثوب الصعيدي والزى السيناوي، والسيوي، العدوي وأزياء الواحات ونماذج من السجاد المصري الإسلامي وكسوة الكعبة وتمثال لمشرف الصعيد، ومنسوجات من النسيج القباطي والإسلامي وأخرى من مستوحاة من فن الخيامية، واختتمت الزيارة بقاعة المومياوات التى تضم مومياوات عديدة لملوك وملكات حكموا مصر، وتم نقلهم للمتحف في موكب ملكي مهيب شاهده العالم العام الماضي.

مشروع أهل مصر تستضيف به هيئة قصور الثقافة 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية وأطفال الأسمرات بمحافظة القاهرة، عبر أسبوع ثقافي لأشهر معالم العاصمة، في الفترة من 14 حتى 21 مارس الحالي، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والمنفذ بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، ويأتي بهدف اكتشاف مواهب وقدرات أطفال مصر ودمجهم ثقافيا ورعايتهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم، ويتضمن زيارات ميدانية وثقافية صباحا، وتنفيذ ورش فنية وأدبية مساءً بقصر ثقافة روض الفرج.

d5cb9f34-4e71-4a31-b98b-79c0bddf8655

0b53b63e-8d84-4f8d-ae87-984064fc948a