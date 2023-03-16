الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أطفال المحافظات الحدودية في زيارة لملوك وملكات مصر بمتحف الحضارة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية، صباح اليوم الخميس، أطفال مشروع "أهل مصر" من أبناء المحافظات الحدودية وأطفال الأسمرات بمحافظة القاهرة، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

وتفقد الأطفال أروقة المتحف الذي يُعد أحدث المتاحف المصرية، ويتكون من 3 قاعات متحفية، بدأت بالقاعة المركزية والتي تضم مقتنيات متنوعه للعصور القديمة مثل تمثال لملكة على هيئة أبي الهول الذى يعد من أقدم التماثيل التى تشير لتوليها العرش، وكذلك رموز السلطة التى تعد جزءا من زينة الملك وتحمل العديد من الدلالات حيث يرمز الصولجان للحكم، والعمود يرمز للاستقرار والثبات، والمقمعة هي رمز إهلاك أعداء البلاد كما تزين الجدران بلوحات تنص على تاريخ مصر القديمة وعصر الأسرات، تاريخ النسيج فى مصر القديمة. وشاهد الأطفال البانوراما الدائرية التي تتوسط القاعة لكافه معالم مصر الأثرية والسياحية التي تنتشر على ضفاف النيل، كما شاهدوا نماذج من صناعه السلال، وأدوات الموسيقى، وأدوات التجميل، وأدوات الولادة، والآبار الفرعونية، الى جانب تماثيل ملكيه تعود الى عهد البطالمة.

وفي قاعة النسيج شاهد الأطفال منسوجات عن أزياء متعددة مثل الملس الفلاحي والثوب الصعيدي والزى السيناوي، والسيوي، العدوي وأزياء الواحات ونماذج من السجاد المصري الإسلامي وكسوة الكعبة وتمثال لمشرف الصعيد، ومنسوجات من النسيج القباطي والإسلامي وأخرى من مستوحاة من فن الخيامية، واختتمت الزيارة بقاعة المومياوات التى تضم مومياوات عديدة لملوك وملكات حكموا مصر، وتم نقلهم للمتحف في موكب ملكي مهيب شاهده العالم العام الماضي.

مشروع أهل مصر تستضيف به هيئة قصور الثقافة 200 طفل من أطفال المحافظات الحدودية وأطفال الأسمرات بمحافظة القاهرة، عبر أسبوع ثقافي لأشهر معالم العاصمة، في الفترة من 14 حتى 21 مارس الحالي، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، والمنفذ بإشراف لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى الثقافي، ويأتي بهدف اكتشاف مواهب وقدرات أطفال مصر ودمجهم ثقافيا ورعايتهم وتعريفهم بتاريخ بلدهم، ويتضمن زيارات ميدانية وثقافية صباحا، وتنفيذ ورش فنية وأدبية مساءً بقصر ثقافة روض الفرج.

d5cb9f34-4e71-4a31-b98b-79c0bddf8655
d5cb9f34-4e71-4a31-b98b-79c0bddf8655
0b53b63e-8d84-4f8d-ae87-984064fc948a
0b53b63e-8d84-4f8d-ae87-984064fc948a
53eed1f2-b431-4d17-b73d-37654d33568c (1)
53eed1f2-b431-4d17-b73d-37654d33568c (1)
المتحف القومي للحضارة المصرية أطفال مشروع أهل مصر المحافظات الحدودية أطفال الأسمرات قصور الثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

حصل على 100 ألف من طليقته بعد ضبطها عارية في أحضان عشيقها

3 أسباب وراء العقوبة المخففة لـ«مبروك عطية» فى «ازدراء الأديان»

المشدد 15 سنة والغرامة لعاطل لحيازة مخدرات في الشرقية

وصول المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح إلى النيابة

إحالة أوراق المتهم باستدراج عامل وقتله في الشرقية للمفتي

المشدد 15 عامًا والغرامة 100 ألف جنيه لتاجر الهيروين في البساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»

فلسطين تحتج على وجود إسرائيل فى لجنة مكافحة الإرهاب ضمن المجموعة الأوروبية