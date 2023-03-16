60 ألف متطوع باحتفالية «كتف في كتف»

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، غداً الجمعة، 17 مارس، احتفالية جماهيرية كبرى يشارك فيها أكثر من 60 ألف متطوع من التحالف الوطني ضمن مبادرة «كتف في كتف»؛ احتفالاً بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وأكد التحالف أن الاحتفالية هي الأكبر من نوعها حيث تشارك بها جميع مؤسسات التحالف الوطني والذي يضم 33 كياناً تنموياً وكبرى مؤسسات العمل الأهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والذي يضم في عضويته 30 اتحاداً نوعياً و27 اتحاداً إقليمياً، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

مبادرة «كتف في كتف»، هي أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقدم نموذجاً جديداً للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي يعكس مدى ترابط الشعب المصري، وقدرته على تعزيز مفهوم التكافل الإجتماعي بين أفراده، من خلال استهداف الفئات الأكثر احتياجاً قبل حلول شهر رمضان المبارك، بتوفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية تغطي جميع المحافظات فضلاً عن إقامة مطابخ لتوزيع الوجبات الساخنة للمواطنين، بمشاركة متطوعي التحالف الوطني بجميع ربوع الجمهورية.