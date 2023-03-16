الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية بالقاهرة تستقبل أعضاء إحدى الجمعيات الأهلية

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

استقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة زيارة لعدد من طلبة إحدى الجمعيات، للتعرف على الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما صغار السن.

جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، ولاسيما فى مجال الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس لما لها من دور إيجابي على تنمية الوعي الأمني للنشء وصغار السن.

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