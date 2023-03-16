الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أخصائي نفسي: مسلسل «المحمية» وجبة ثقافية تسهم في توعية النشىء

المحمية
المحمية

تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى إثراء الحياة الفكرية والثقافية في مصر، وذلك من خلال الأعمال الدرامية التي تقدمها في موسم رمضان المقبل 2023، لا سيما تلك التي تخص الأطفال، إيمانًا من الشركة بدور الأعمال المقدمة في تنشئة الأجيال المقبلة وتنمية موهبة الإبداعية وعمليات التطوير.

وأطلقت الشركة المتحدة المسلسل الكرتوني "المحمية" وهو ثلاثي الأبعاد، ويهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على الحياة البيئية وحماية الأسماك من الانقراض من خلال طفلين يعيشان في محمية تتعرض للعديد من المخاطر ويخوض الأبطال كم كبير من المغامرات في إطار تشويقي. 

وفي هذا النطاق أكد الأخصائي النفسي الدكتور علي عبدالراضي، أن الإعلام البيئي أو التربية البيئية للطفل مهمة جدا في مراحل مبكرة من حياته، وللأسف طوال السنوات الماضية لم يكن هناك اهتمامًا حقيقيًا وتطرقًا صحيحًا لتلك المنطقة التي تساعد الأطفال على معرفة الإشكاليات التي تواجه البيئة المحيطة ومحاولة ردعها.

وأوضح أن أطفال اليوم هم علماء الغد، فعندما يدركون الأخطار البيئية مثل التلوث والارتفاع الحراري والأضرار البيئية التي تسببها قطع الأشجار والغابات والمصانع التي تضر البيئة والأمراض المصاحبة لكل تلك المخاطر، سوف يعملون بشكل صحيح في الصناعة والعمارة والاقتصاد، وستجدهم يحملون مصطلح البيئة النظيفة الخضراء على أكتافهم.

مع اقتراب عرض المسلسل الكرتوني «المحمية».. كيف تعلم طفلك الحفاظ على البيئة؟

وأضاف أن كل هذا لن يأتي إلا من خلال غرس الثقافة والتوعية بالقيم، وهذا العمل الذي سينطلق هذا العام المحمية هو نتاج لجهد العديد من الأشخاص من أجل إبراز دور الإنسان الذي يعتبر جزءًا من البيئة، فكلما كان تعاملنا خطير ومقزز مع العناصر المحيطة سيكون رد البيئة عنيفًا للغاية وغير مضمون مثل حرائق وسيول وفيضانات وزلازل.

ودعا عبدالراضي، إلى الاستمتاع بهذا العمل الكرتوني لما يحمله من وجبة ثقافية في غاية الأهمية للنشىء والكبار على حد سواء، متمنيًا أن يتناول كل جوانب البيئة المحيطة كالاجتماعية والتكنولوجية والطبيعية والزراعية.

خبيرة تربوية عن مسلسل «المحمية»: الطفل يحتاج لمعرفة الظواهر البيئية وتكوين حصيلة لغوية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحفاظ على البيئة المحمية المسلسل الكرتوني المحمية حماية الأسماك

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