الليلة.. انطلاق نهضة القمص بيشوي كامل بكنيسة مارجرجس سبورتنج

يفتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، خلال زيارته الرعوية إلى الإسكندرية ، نهضة القديس ابونا بيشوي كامل بمارجرجس سبورتنج أول سنة بعد الاعتراف بقداسته والتي تحتضنها كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة سبورتنج شرق الإسكندرية، على مدار 6 أيام يتخللها عظات روحية وقداسات.

فيما اعتذرت كنيسة مارجرجس سبورتنج عن استقبال أي رحلات أو مصلين خلال زيارة البابا تواضروس، نظراً لسعة الكنيسة الصغيرة على أن تفتح الكنيسة أبوابها لاستقبال الزائرين خلال باقي ايام النهضة.