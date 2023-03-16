الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الليلة.. انطلاق نهضة القمص بيشوي كامل بكنيسة مارجرجس سبورتنج

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يفتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، خلال  زيارته الرعوية إلى  الإسكندرية ، نهضة القديس ابونا بيشوي كامل بمارجرجس سبورتنج  أول سنة بعد الاعتراف بقداسته والتي تحتضنها كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة سبورتنج شرق الإسكندرية، على مدار 6 أيام يتخللها عظات روحية وقداسات.

فيما اعتذرت  كنيسة مارجرجس سبورتنج عن استقبال أي رحلات أو مصلين خلال زيارة البابا تواضروس، نظراً لسعة الكنيسة الصغيرة على أن تفتح الكنيسة أبوابها لاستقبال الزائرين خلال باقي ايام النهضة.

استقبال الزائرين اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

نجلة الأم المثالية بالإسكندرية: تعبت في تربيتنا وربت أشقائها وأبناء شقيقتها المتوفية

وزير التعليم: لدينا 52 مدرسة فنية تكنولوجية ونسعى للتوسع إلى 420 مدرسة

مد إدراج جماعة الإخوان و5 سيدات على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات

المتهم الرئيسى بسرقة فيلا محمد صلاح: «عارف إنه مش موجود فيها ومسافر دايمًا»

الأم المثالية على مستوى الجمهورية: «عانيت كثيرًا فى تربية أولادى.. ونفسى أحج»

«حاربوا الظروف واصبروا».. رسالة الأم المثالية في مطروح لكل الأمهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»

فلسطين تحتج على وجود إسرائيل فى لجنة مكافحة الإرهاب ضمن المجموعة الأوروبية